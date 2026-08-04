Світу варто підготуватися до навали мух: на нас чекає літній сплеск чисельності шкідників

Вчені дійшли висновку, що світ може зіткнутися з навалою мух. Вважається, що такий сплеск може бути спровокованим зникненням ос.

Останніми роками вчені заявляють, що по всьому світу масово зникають оси. Відсутність звичного "дзижчання" може здатися чимось несуттєвим, але експерти попереджають, що зникнення ос може мати несприятливі наслідки для всієї планети, пише Daily Mail.

За словами професорки поведінкової екології в Університетському коледжі Лондона Сейріан Самнер, цього літа у Великій Британії було зареєстровано незвично мало повідомлень про ос. Подібна ситуація спостерігається й в інших регіонах світу. Експерти стверджують, що це може стати справжньою проблемою, оскільки оси є одними з найефективніших у природі борців зі шкідниками.

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Вчені не знають напевно, але припускають, що оси могли зникнути через спеку та посуху, які створили складні умови для маток, що намагаються заснувати нові колонії. Ще більш тривожним видається те, що без здорових колоній ос популяції мух, попелиць, гусениць та інших комах, на яких полюють хижаки, можуть різко зрости згодом.

За словами вчених, щороку навесні зі сплячки прокидається одна королева ос, яка має самотужки побудувати гніздо, перш ніж виростити перше покоління робочих особин. Якщо королева гине в цей вразливий період, уся колонія гине, навіть не встигнувши почати розвиватися.

Цього року весна в Європі відзначалася безпрецедентною спекою, а також холодними, вологими днями та часом несподівано холодними ночами. Експерти вважають, що такі екстремальні погодні умови могли змусити королів покинути свої гнізда або загинути.

Зазначимо, що багато хто вважає ос агресивними шкідниками, хоча насправді вони виконують життєво важливі екологічні функції, які часто залишаються непоміченими. Попередні дослідження вже показали, що здорова колонія ос до серпня, як правило, може налічувати кілька тисяч робочих особин, кожна з яких полює на комах, щоб прогодувати потомство, що росте. Менша кількість ос означає менше хижацтва, а отже, шкідники, такі як мухи, отримують шанс процвітати.

Експерти зазначають, що дорослі оси також відвідують квіти, щоб пити нектар, чим мимоволі допомагають запилювати рослини, хоча вони є набагато менш ефективними запилювачами, ніж бджоли. За словами професорки Самнера, ще зарано говорити про те, чи вдасться колоніям ос відновитися, тому вчені закликають допомагати комахам, не відмахуючись від них і не вбиваючи їх.

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