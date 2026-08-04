У найбільшому газовому родовищі несподівано виявили життя: як воно процвітає у багнюці (фото)

У новому дослідженні вчені виявили процвітаючі екосистеми в глибинах газового сланцю — вони складаються з грибів, що живляться камінням, та організмів, які майже неможливо вбити.

Життя процвітає майже у будь-якому куточку планети — куди б ми не подивилися, ми можемо знайти ознаки життя. У новому дослідженні вчені виявили свідчення існування цілої спільноти складних організмів — наприклад, хробаків, грибів та навіть тихоходок. Усі вони процвітали в Антрімському сланці, пише Science Alert.

Відкриття здається досить дивним, оскільки Антримський сланець — давнє родовище багатого на органічні речовини бруду віком близько 350 мільйонів років, яке сьогодні вважається одним із найбільших газових родовищ у США.

У ході дослідження вчені вивчили воду, що відкачується із свердловин, пробурених на глибину від 247 до 556 метрів. Команда шукала сліди ДНК у воді та виявила разючу різноманітність життя. За словами провідного автора дослідження, еколога Куїна Муна, енергетичні компанії бурять свердловини та відкачують неймовірні обсяги води, видаляючи потім із неї метан.

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Багаті органічними речовинами породи та вода в глибинах Антримського сланцю рясніють життям. Вони сповнені грибів та інших дрібних організмів. Фото: University of Michigan

Мікологи і геологи, що брали участь у дослідженні, зосередилися на тому, щоб скласти уявлення про організми, здатні процвітати в цьому, здавалося б, негостинному середовищі. За словами Муна, вони з колегами відфільтрували величезні обсяги води та витягли ДНК із цих фільтрів.

Попередні дослідження вже показали, що глибоководні середовища, включаючи Антримський сланець, містять бактерії та археї. Це наштовхнуло вчених на думку, що на дні може жити щось цікавіше. В результаті вченим вдалося виявити напрочуд складну і живу екосистему.

Результати нового дослідження ставлять під сумнів поширене припущення, що регуляція розкладання органічної речовини грибами обмежена поверхневими екосистемами. У зразках води було ідентифіковано 689 ймовірних видів за фрагментами їхнього генетичного матеріалу і змогли виростити 205 штамів у лабораторії для більш точної ідентифікації. Вважається, що тринадцять із цих штамів грибів абсолютно нові для науки.

Дослідники виділили та виростили понад 200 видів грибів з глибоких надр землі Фото: University of Michigan

За словами вчених, одним із домінуючих класів грибів виявилися агарикоміцети — ймовірно, вони є найвідомішим видом грибів, оскільки саме вони виробляють гриби. Втім, все ще неясно, чи здатні вони насправді виготовляти капелюшки так глибоко під землею.

Втім, вчені вважають, що метаболізм цього виду грибів поряд з іншим домінуючим класом, дотидеоміцетами може пояснити їх успіх у сланцях. Відомо, що на поверхні обидва види грибів розщеплюють лігнін і целюлозу для отримання енергії. Цікаво, що інші організми важко перетравлюють ці речовини.

Дані свідчать про те, що гриби становлять близько однієї шостої частини біомаси у зразках води, з відносною чисельністю, порівнянною до тієї, що виявляється у відкритому океані та антарктичних ґрунтах. Поряд із цими грибами вчені також виявили генетичні сліди коловраток, сегментованих хробаків, тихоходок, а також круглих хробаків. Крім того, було виявлено сліди внутрішньоклітинних паразитів.

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