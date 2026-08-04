В крупнейшем газовом месторождении неожиданно обнаружили жизнь: как она процветает в грязи (фото)

В новом исследовании ученые обнаружили процветающие экосистемы в глубинах газового сланца — они состоят из грибов, питающихся камнями, и организмов, которые почти невозможно убить.

Жизнь процветает почти в любом уголке планеты — куда бы мы не посмотрели, мы можем найти признаки жизни. В новом исследовании ученые обнаружили свидетельства существования целого сообщества сложных организмов — например, червей, грибов и даже тихоходок. Все они процветали в Антримском сланце, пишет Science Alert.

Открытие кажется довольно удивительным, поскольку Антримский сланец — древнее месторождение богатой органическими веществами грязи возрастом около 350 миллионов лет, которое сегодня считается одним из крупнейших газовых месторождений в США.

В ходе исследования ученые изучили воду, откачиваемую из скважин, пробуренных на глубину от 247 до 556 метров. Команда искала следы ДНК в воде и обнаружила поразительное разнообразие жизни. По словам ведущего автора исследования, эколога Куинна Муна, энергетические компании бурят скважины и откачивают невероятные объемы воды, удаляя затем из нее метан.

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Богатые органическими веществами породы и вода в глубинах Антримского сланца изобилуют жизнью. Они полны грибов и других мельчайших организмов Фото: University of Michigan

Микологи и геологи, участвовавшие в исследовании, сосредоточились на том, чтобы составить представление об организмах, способных процветать в этой, казалось бы, негостеприимной среде. По словам Муна, они с коллегами отфильтровали огромные объемы воды и извлекли ДНК из этих фильтров.

Предыдущие исследования уже показали, что глубоководные среды, включая Антримский сланец, содержат бактерии и археи. Это натолкнуло ученых на мысль, что на дне может обитать нечто более любопытное. В результате ученым удалось обнаружить удивительно сложную и живую экосистему.

Результаты нового исследования ставят под сомнение распространенное предположение о том, что регуляция разложения органического вещества грибами ограничена поверхностными экосистемами. В образцах воды было идентифицировано 689 вероятных видов по фрагментам их генетического материала и смогли вырасить 205 штаммов в лаборатории для более точной идентификации. Считается, что тринадцать из этих штаммов грибов совершенно новые для науки.

Исследователи выделили и вырастили более 200 видов грибов из глубоких недр земли Фото: University of Michigan

По словам ученых, одним из доминирующих классов грибов оказались агарикомицеты — вероятно, они являются наиболее известным видом грибов, поскольку именно они производят грибы. Впрочем, все еще неясно, способны ли они на самом деле производить шляпки столь глубоко под землей.

Впрочем, ученые полагают, что метаболизм этого вида грибов наряду с другим доминирующим классом, дотидеомицетами — может объяснить их успех в сланцах. Известно, что на поверхности оба этих вида грибов расщепляют лигнин и целлюлозу для получения энергии. Любопытно, что другие организмы с трудом переваривают эти вещества.

Данные свидетельствуют о том, что грибы составляют около одной шестой части биомассы в образцах воды, с относительной численностью, сравнимой с той, что обнаруживается в открытом океане и антарктических почвах. Наряду с этими грибами ученые также обнаружили генетические следы коловраток, сегментированных червей, тихоходок, а также круглых червей. Кроме того, были обнаружены следы внутриклеточных паразитов.

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