В таинственном Кровавом водопаде в Антарктиде таится древняя жизнь: она еще более странная, чем он.

Исследователи только что обнаружили внутри одного из самых негостеприимных мест Антарктиды древние микроорганизмы — они все время скрывались в водоеме.

Кровавый водопад в Антарктиде сам по себе является одним из самых странных и негостеприимных мест в мире. На фоне сверкающего белого ледника Тейлора в Антарктиде ярко-красный каскад низвергается в озеро Бонни, окрашивая чистый лед – долгое время ученые не могли разгадать тайну его украшения, но в конце концов им это удалось, пишет Science Alert.

Первоначально ученые полагали, что окраска водопада вызвана водорослями, но позже оказалось, что это не так. Предыдущие исследования уже показали, что кровавый оттенок обусловлен железом, которое тысячелетиями растворялось в соленом рассоле, запертом под ледником Тейлора. Именно этот металл эффектно ржавеет, когда вырывается наружу.

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В новом исследовании, проведенном микробиологом Анжелой Зумлис из Калифорнийского университета, ученые обнаружили нечто еще более странное: похоже, в древнем водоеме есть жизнь и она еще более странная, чем сам Кровавый водопад.

Ученые неожиданно обнаружили, что вокруг древней системы рассола под ледником процветает богатое сообщество микроорганизмов. Вероятно, они являются потомками морского общества, которое, возможно, было изолировано от остального мира на протяжении миллионов лет.

Отметим, что внимание ученых приковано к Кровавому водопаду с тех пор, как британский геолог австралийского происхождения Томас Гриффит Тейлор обнаружил его во время экспедиции в 1911 году. Кровавый водопад уже известен своей замечательной микробной экосистемой, однако, хотя ученые годами изучали его бактерии и археи, эукариотическим микробам уделялось гораздо меньше внимания.

В отличие от бактерий, эукариотические организмы – от одноклеточных амеб до многоклеточных людей и растений – обладают ядрами и сложным внутренним механизмом. По словам ученых, к эукариотам также относятся микроскопические диатомеи – фотосинтезирующие более простые, которые обычно обитают в пресной или соленой воде. Считается, что их присутствие может сохранить подсказки о древних средах обитания.

В новом исследовании Зумплис с коллегами сосредоточились на изучении жизни, процветающей в Кровавом океане, а также в том, что эти незамеченные микробы могут раскрыть что-то новое об истории солевого резервуара, запертого под ледником.

В общей сложности было отобрано 167 образцов вокруг кровавого водопада, включая сам кроваво-красный поток, а также осадка, льда и ила. Далее команда проанализировала РНК окружающей среды, что позволило отличить организмы, активно обитающие в солевой системе, от тех, которые представлены только окончательными генетическими следами (в виде ДНК).

Наиболее интересным оказалось то, что ученые обнаружили не горстку случайных организмов, а уникальное сообщество эукариотических микробов, сосредоточенное вокруг самого Кровавого водопада. Многие из них принадлежали к группам, которые традиционно ассоциируются с океаном, включая диатомовые водоросли, динофлагелляты, гаптофиты и инфузории.

Еще более примечательными оказались результаты РНК: организмы были транскрипционно активны – выполняя обычные жизненные функции под ледником. Ученые предположили, что микроорганизмы могли быть принесены ветром на сушу, но не нашли доказательств этому.

Данные указывали на то, что морские эукариоты были сконцентрированы вокруг Кровавого водопада, а не рассеяны по Сухим долинам, и многие из них генетически отличались от своих современных морских родственников способами, соответствующими длительной изоляции. Простыми словами, ученые считают, что кровавый водопад может сохранять потомков морского общества, которое оказалось в ловушке под ледником Тейлора много лет назад. Как им удалось выжить, пока все еще остается загадкой. Предполагается, что некие организмы также могли длительное время находиться в состоянии покоя, до этого чем пробудится, когда дозволяли условия.

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