Палеонтологическая машина времени: создан инструмент, способный "отправить" на 200 млн лет назад

Исследователи создали новый веб-инструмент, который может показать, где находилась земля, на которой вы стоите сегодня, сотни миллионов лет назад.

История нашей Земли насчитывает миллиарды лет и известна нам сегодня благодаря окаменелостям, найденным учеными и хранящимся в музейном ящике. Однако каждая из них когда-то имела свой адрес на Земле. Например, миллионы лет назад она находилась на планете в то время, когда континенты были расположены совсем иначе, чем сегодня, пишет Earth.com.

Определение этого древнего адреса — самая сложная задача. Земля дрейфовала сотни миллионов лет, поэтому место, которое сейчас находится в Испании, тогда было совершенно другим. По словам ученых, чтобы отследить истинный древний адрес окаменелости, необходимо отсчитать ее современные широту и долготу назад во времени. Математика, лежащая в основе этого обратного отсчета, далеко не проста, поскольку она должна отслеживать медленное, скрежещущее движение плит по искривленной поверхности планеты.

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Известно, что скалистая оболочка планеты расколота на плиты, которые ползут примерно со скоростью роста ногтя. За достаточное время это движение переносит целые континенты на тысячи километров от их первоначального места. Ученым потребовались десятилетия, специализированное программное обеспечение и значительное количество программирования, чтобы создать инструмент, способный определить древний адрес окаменелости.

Бесплатный веб-инструмент был создан командой из Университета Барселоны (UB) — он получил название "Калькулятор палеокоординат" (PACA). По словам разработчик, их цель совершенно проста: любой человек должен иметь возможность восстановить древнее местоположение без установки программного обеспечения или написания единой строки кода. Отметим, что этот инструмент также важен для палеобиологов и специалистов по палеоклимату.

По словам ученых, PACA работает полностью онлайн: пользователь загружает небольшую электронную таблицу с пятью столбцами, в которых каждому ископаемому присваивается название, его современная долгота и широта, а также самый молодой и самый старый вероятный возраст в миллионах лет.

Далее инструмент берет середину диапазона возраста ископаемого и поворачивает координаты назад во времени. В течение нескольких секунд реконструированное положение появляется в таблице с возможностью поиска.

По словам руководителя исследования, профессора Антонио Монлеон-Гетино, их с коллегами инновационный интерфейс устраняет методологические барьеры. По сути, необходимо просто загрузить CSV-файл, содержащий текущие координаты и геологический возраст находки, чтобы получить точные палеокоординаты за считанные секунды.

К слову, инструмент также отслеживает некорректные входные данные. Пустая ячейка или невозможная широта вызывают простое сообщение об ошибке вместо неверного ответа.

В ходе исследования ученые также проверили, насколько корректно работает новый инструмент. Поэтому команда провела сравнительный анализ PACA с GPlates, настольным программным обеспечением, на которое специалисты полагаются уже много лет.

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