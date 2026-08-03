Палеонтологічна машина часу: створено інструмент, здатний "перенести" на 200 млн років назад

Дослідники створили новий веб-інструмент, який може показати, де була земля, на якій ви стоїте сьогодні, сотні мільйонів років тому.

Історія нашої Землі налічує мільярди років і відома нам сьогодні завдяки скам'янілостям, знайденим вченими і які зберігаються в музейній скриньці. Однак, кожна з них колись мала свою адресу на Землі. Наприклад, мільйони років тому вона знаходилася на планеті в той час, коли континенти були розташовані зовсім інакше, ніж сьогодні, пише Earth.com.

Визначення цієї древньої адреси – найскладніше завдання. Земля дрейфувала сотні мільйонів років, тому місце, яке зараз знаходиться в Іспанії, було тоді зовсім іншим. За словами вчених, щоб відстежити справжню давню адресу скам'янілості, необхідно відрахувати її сучасну широту та довготу назад у часі. Математика, що лежить в основі цього зворотного відліку, далеко не проста, оскільки вона повинна відстежувати повільне, скрегоче рух плит по викривленій поверхні планети.

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Відомо, що скеляста оболонка планети розколота на плити, які повзуть приблизно зі швидкістю нігтя. За достатній час цей рух переносить цілі континенти на тисячі кілометрів від їхнього початкового місця. Вченим знадобилися десятиліття, спеціалізоване програмне забезпечення та значна кількість програмування, щоб створити інструмент, здатний визначити стародавню адресу скам'янілості.

Безкоштовний веб-інструмент був створений командою з Університету Барселони (UB) — він отримав назву Калькулятор палеокоординат (PACA). За словами розробник, їхня мета абсолютно проста: будь-яка людина повинна мати можливість відновити стародавнє розташування без встановлення програмного забезпечення або написання єдиного рядка коду. Зазначимо, що цей інструмент також важливий для палеобіологів та фахівців з палеоклімату.

За словами вчених, PACA працює повністю онлайн: користувач завантажує невелику електронну таблицю з п'ятьма стовпцями, в яких кожному викопному присвоюється назва, його сучасна довгота і широта, а також наймолодший і найстаріший ймовірний вік у мільйонах років.

Далі інструмент бере середину діапазону викопного віку і повертає координати назад у часі. Протягом кількох секунд реконструйоване положення з'являється у таблиці з можливістю пошуку.

За словами керівника дослідження, професора Антоніо Монлеон-Гетіно, їх із колегами інноваційний інтерфейс усуває методологічні бар'єри. По суті, необхідно просто завантажити CSV-файл, що містить поточні координати та геологічний вік знахідки, щоб отримати точні палеокоординати за лічені секунди.

До речі, інструмент також відстежує неправильні вхідні дані. Пустий осередок або неможлива широта викликають просте повідомлення про помилку замість невірної відповіді.

У ході дослідження вчені також перевірили, як коректно працює новий інструмент. Тому команда провела порівняльний аналіз PACA з GPlates, настільне програмне забезпечення, на яке фахівці покладаються вже багато років.

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