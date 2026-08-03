Під льодом Антарктиди знайдено таємниче приховане місто: його захищав найбільший айсберг Землі (відео)

У новому дослідженні вчені досліджували велику ділянку, що відкрилася в результаті відділення одного з найбільших айсбергів А-68. Вчені виявили приховане «рибне місто», про яке раніше не було відомо.

У 2017 році гігантський айсберг, позначений як А-68, відокремився від шельфового льодовика Ларсен С, надавши вченим унікальну можливість: дослідники вперше отримали доступ до великої ділянки морського дна, раніше прихованої під льодом. Британські вчені скористалися цією можливістю і виявили щось небачене раніше, пише Science Alert.

Команда використовувала дистанційно керовану підводну камеру, що дозволило дослідити понад тисячу риб'ячих гнізд — ретельно очищених ділянок планктонного детриту на дні океану. Примітним здавалося як саме виявлення гнізд, а й їх розташування. Вчені вважають, що ця структурована екосистема є ще одним доказом того, що необхідно створити морську зону, що охороняється, в цій частині моря Уедделла.

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Декілька прикладів гнізд, зафіксованих на камеру Фото: Weddell Sea Expedition

За словами дослідників, їм вдалося задокументувати велике і широко поширене гніздове скупчення жовтоперої нототенії (Lindbergichthys nudifrons) в західній частині моря Уедделла, в районі, що став доступним після нещодавнього відколу шельфового льодовика Ларсен С. Найбільш значущим відкриттям є найбільш значущим відкриттям. Передбачається, що це зумовлено біотичними взаємодіями, а саме тиском хижаків, а не абіотичних факторів, що спостерігаються в інших великих антарктичних колоніях розмноження риб.

Зазначимо, що крижана риба L. Nudifrons, також відома як жовтопера нототіння, може досягати 19,5 сантиметра завдовжки і вперше була ідентифікована у 1905 році. У кожному гнізді риби можна відкласти кілька тисяч яєць, які потім охороняються самцями до чотирьох місяців.

Вчені зазначають, що окрім вивчення підводних екосистем, нинішня місія також була зосереджена на пошуку уламків корабля сера Ернеста Шеклтона "Ендьюранс", який затонув у 1915 році в цьому ж регіоні. На жаль, уламки корабля не були знайдені в цій експедиції, їх виявили пізніше 2022 року. Водночас гнізда риб були всюди.

Місця гніздування були виявлені у всіх місцях, обстежених під час експедиції в море Уедделла 2019 на борту судна SA Agulhas II з використанням дистанційно керованого підводного апарату.

Вчені виявили шість різних типів розташування гнізд на морському дні, причому найбільш поширеним є тип, позначений як кластер — на його частку припадає близько 42%.

У цьому типі гнізда щільно прилягають один до одного, у деяких випадках навіть стикаючись і перекриваючи один одного. На відміну від багатьох гнізд риб'ячих колоній, ці гнізда були розміщені у тепліших водах, що дозволяє припустити, що температура була причиною їх скупчення. Команда не знає напевно, але вважає, що угруповання гнізд пов'язане із захистом.

За словами вчених, у великих групах забезпечується безпека завдяки кільком самцям, які патрулюють межі скупчень, а висока концентрація гнізд може маскувати запах ікри від певних хижаків, утворюючи заплутаний пахучий слід. Це, як вважається, значно знижує ризик для гнізд у центрі скупчення.

Зазначимо, що така захисна модель поведінки є новою для цього виду, але добре задокументована в гніздових колоніях риб на дрібноводних тропічних рифах, де вона пояснюється також підвищеним захистом від хижаків.

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