Найдивніша рослина у світі вважає Долину Смерті домом: виживає за 60 °C (відео)

Вчені виявили в Долині Смерті рослину, яка виживає при температурі 60 °C — виявилося, це можливо завдяки охолодженню листя.

Долина Смерті — пустельна улоговина, розташована в Каліфорнії та деяких районах Невади, яка є домом для багатьох барвистих геологічних утворень. Однак регіон також відомий як найнижче, сухе та спекотне місце в Північній Америці, пише Science Alert.

Спостереження показують, що влітку середня температура в Долині Смерті досягає 49 °C, але часом може досягати і 60 °C. Тому не дивно, що на обширній території парку немає рослинності. Ну майже. Один вид флори особливо добре адаптувався до цих суворих умов: чагарникова місцева квітуча рослина Tidestromia oblongifolia, також відома як медоносна аризонська трава.

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Виживання в умовах екстремальної спеки неймовірно складне, проте ключовим фактором здатності медоносної трави виживати при дуже високих температурах є те, що рослина може значно охолоджувати власне листя — температура опускається значно нижче температури навколишнього повітря.

За словами вчених, рослина здатна охолоджуватись настільки ефективно, що може вижити при температурах, що наближаються до верхньої межі допустимої температури для складних живих організмів, що становить 60 °C.

У результаті нового дослідження вчені прагнули з'ясувати, як рослині вдається пережити екстремальні температури. Команда зібрала насіння 223 диких рослин з усього ареалу виду, включаючи популяції з Долини Смерті. Далі більше 1200 саджанців піддали виснажливому тепловому режиму, поступово акліматизуючи їх, перш ніж піддавати впливу 60 °C протягом 6-8 годин щодня протягом більше 7 днів.

Результати показали, що не всі рослини вижили. Виживання варіювалася від 2% до більш ніж 34% залежно від генетичної лінії. Простими словами, деякі рослини були краще адаптовані до екстремальної спеки, ніж інші.

Команда використовувала інфрачервоні камери, що дозволило зафіксувати температуру листя в окремі дні. Дані вказують на те, що в найспекотніші дні деякі листя були більш ніж на 10 ° C нижче температури навколишнього середовища. У екстремальних випадках ця різниця могла досягати неймовірних 13 °C.

Більш того, навіть після восьми днів поспіль при температурі 60 °C рослини, що вижили, підтримували температуру свого листя в межах приблизно від 54 °C до 59 °C. Тобто, вона була високою, але все-таки трималася трохи нижче за верхню межу.

Ключовим моментом цього дослідження стало доказ того, що ця рослина не просто здатна переносити вищі температури, ніж інші рослини, а й уникати їх за рахунок активного охолодження.

У ході дослідження вчені також шукали біологічні механізми, що лежать в основі цієї потужної системи охолодження. Аналіз виявив три ділянки ДНК, пов'язані з виживанням за умов високої температури. Це свідчить про генетичну основу цієї здібності. Інші тести показали явні відмінності між холоднішим і гарячішим листям.

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