Проблеми у раю: на японському острові дикі кабани несподівано почали полювати на кроликів

Дослідники були здивовані, дізнавшись про те, що на популярному острові в Японії дикі кабани несподівано почали нападати на кроликів раніше такого не спостерігали.

Острів Окуносима в префектурі Хіросіма в Японії широко відомий своєю величезною популяцією кроликів, що вільно живуть. Туристи сотнями приїжджають на острів, щоб познайомитися і погодувати цих наймиліших кроликів, завезених на острів після Другої світової війни, який пізніше використовувався як полігон для випробувань ядерної зброї, пише Popular Science.

Японський острів є лише одним із подібних місць годівлі тварин по всій земній кулі, але недавнє дослідження показує, що подібні взаємодії людини та тварин насправді можуть змінити екосистеми сильніше, ніж ми могли б припустити.

У випадку з кроликами на острові Окуносіма це, схоже, переросли питання життя і смерті. Але загрозу для кроликів становлять не відвідувачі, а дикі кабани. За словами співавтора дослідження та еколога з Університету Фукусіма Сінго Канеко, коли вони з колегами вперше почули, що дикий кабан напав на живого кролика, вони з колегами були дуже здивовані.

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Справа в тому, що дикі кабани, як відомо, харчуються падалью, але зазвичай їх не вважають тваринами, які активно полюють на живий видобуток. Але чому тоді кабани звикли до кроликів? Відомо, що місцева популяція кроликів не є корінною для острова — насправді європейські домашні кролики були завезені в Окуносиму під час Другої світової війни.

Дослідники відзначають, що сьогодні на острові живе величезна кількість кроликів, оскільки туристи постійно підгодовують їх — це призвело до того, що популяція незабаром перевищила б допустиму природну екосистему. Тварини мають такий вплив на острів, що на більшій частині території видно чітку "кролячу лінію", де низькорослі гілки дерев і рослинність майже повністю з'їдені.

У ході дослідження команда Канеко зауважила, що кролики також впливають і на інших мешканців острова. Наприклад, дикі кабани, ворони і чорні шуліки все частіше ласують залишками кролячого корму, а також, що дивно, залишками кролячих туш. Більше того, деякі кабани почали навіть час від часу полювати на кроликів.

Передбачається, що залишена туристами їжа може приваблювати диких кабанів у райони, де можна кролів. В результаті зустрічі цих видів стають дедалі частішими. Автори дослідження наполягають, що поява нових хижаків не є головною проблемою. Натомість вчені сподіваються підкреслити, що туризм, пов'язаний з дикою природою, може змінити і без того природні та стабільні екосистеми.

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