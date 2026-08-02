Проблемы в раю: на японском острове дикие кабаны неожиданно начали охотиться на кроликов

Исследователи были удивлены, узнав о том, что на популярном острове в Японии дикие кабаны неожиданно начали нападать на кроликов — ранее такого не наблюдали.

Остров Окуносима в префектуре Хиросима в Японии широко известен своей огромной популяцией свободно живущих кроликов. Туристы сотнями приезжают на остров, чтобы познакомиться и покормить этих милейших кроликов, завезенных на остров после Второй мировой войны, который позже использовался в качестве полигона для испытаний ядерного оружия, пишет Popular Science.

Японский остров является лишь одним из подобных мест кормления животных по всему земному шару, но недавнее исследование показывает, что подобные взаимодействия человека и животных на самом деле могут изменить экосистемы сильнее, чем мы могли бы предположить.

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В случае с кроликами на острове Окуносима это, похоже, перерослов вопрос жизни и смерти. Но угрозу для кроликов представляют вовсе не посетители, а дикие кабаны. По словам соавтора исследования и эколога из Университета Фукусима Синго Канеко, когда они с коллегами впервые услышали, что дикий кабан напал на живого кролика, они с коллегами были весьма удивлены.

Дело в том, что дикие кабаны, как известно, питаются падалью, но обычно их не считают животными, активно охотящимися на живую добычу. Но почему тогда кабаны пристрастились к кроликам? Известно, что местная популяция кроликов вовсе не является коренной для острова — на самом деле европейские домашние кролики были завезены в Окуносиму во время Второй мировой войны.

Исследователи отмечают, что сегодня на острове живет огромное количество кроликов, поскольку туристы постоянно подкармливают их — это привело к тому, что популяция вскоре превысила бы допустимую для естественной экосистемы. Животные оказывают такое влияние на остров, что на большей части территории видна четкая "кроличья линия", где низкорастущие ветви деревьев и растительность почти полностью съедены.

В ходе исследования команда Канеко заметила, что кролики также влияют и на других обитателей острова. Например, дикие кабаны, вороны и черные коршуны все чаще лакомятся остатками кроличьего корма, а также, что более удивительно, остатками кроличьих туш. Более того, некоторые кабаны даже начали время от времени охотиться на кроликов.

Предполагается, что оставленная туристами еда может привлекать диких кабанов в районы, где можно кроликов. В результате встречи этих видов становятся все более частыми. Авторы исследования настаивают, что появление новых хищников вовсе не является главной проблемой. Вместо этого ученые надеются подчеркнуть, что туризм, связанный с дикой природой, может изменить и без того естественные и стабильные экосистемы.

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