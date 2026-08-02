В поведении собак заметили что-то странное: животные полагаются на магнитное поле Земли

Ученые пришли к выводу, что собаки, подобно птицам и лососям, могут чувствовать магнитное поле планеты. Впрочем они не используют его для навигации, а для чего-то совсем иного.

Наша планета является домом для невероятного количества видов и некоторые из них, как известно, способны чувствовать магнитное поле Земли. Среди них птицы, лососи и киты, которые не просто чувствуют магнитное поле планеты, но также используют его для навигации. Оказалось, что собаки также чувствуют магнитное поле планеты, но используют свои навыки неожиданным образом, пишет Science Focus.

Большинство владельцев собак замечали, что их питомцы странным образом кружатся на месте перед тем как испражниться. В 2013 году ученые проанализировали поведение 70 собак 37 пород — в результате, им удалось раскрыть причину странного поведения животных. Оказалось, что таким образом собаки, на самом деле, стремятся выровнять свой позвоночник с осью север-юг Земли.

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В общей сложности ученые проанализировали расположение собак в 7000 случаях во время выгула. Результаты показали, что когда собаки перестали кружиться, они избегали направления восток-запад, а также направляли носы к полюсам. Любопытно, что этот эффект наблюдался, когда магнитное поле нашей планеты было стабильным, но исчезал, когда солнечная активность колебалась.

Авторы исследования пришли к выводу, что собаки, подобно перелетным птицам и лососям, способны чувствовать магнитное поле Земли. Но животные вовсе не используют это умение для навигации — на самом деле они используют его для дефекации. Увы, до сих пор никто не знает, почему именно это происходит.

Впрочем, исследования также показали, что собаки способны использовать магнитное поле для возвращения домой или построения маршрутов в незнакомой местности. По словам ученых, на незнакомой территории собаки также часто используют геомагнитные ориентиры, чтобы выбрать наиболее прямой путь назад.

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