У поведінці собак помітили щось дивне: тварини покладаються на магнітне поле Землі

Вчені дійшли висновку, що собаки, подібно до птахів і лососів, можуть відчувати магнітне поле планети. Втім, вони не використовують його для навігації, а для чогось зовсім іншого.

Наша планета є домом для неймовірної кількості видів, і деякі з них, як відомо, здатні відчувати магнітне поле Землі. Серед них птахи, лососі та кити, які не просто відчувають магнітне поле планети, але також використовують його для навігації. Виявилося, що собаки також відчувають магнітне поле планети, але використовують свої навички зненацька, пише Science Focus.

Більшість власників собак помічали, що їхні вихованці дивним чином кружляють на місці перед тим, як випорожнитися. У 2013 році вчені проаналізували поведінку 70 собак 37 порід — в результаті їм вдалося розкрити причину дивної поведінки тварин. Виявилося, що таким чином собаки, насправді, прагнуть вирівняти свій хребет із віссю північ-південь Землі.

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Загалом вчені проаналізували розташування собак у 7000 випадках під час вигулу. Результати показали, що коли собаки перестали паморочитися, вони уникали напряму схід-захід, а також спрямовували носи до полюсів. Цікаво, що цей ефект спостерігався, коли магнітне поле нашої планети було стабільним, але зникало, коли сонячна активність коливалася.

Автори дослідження дійшли висновку, що собаки, подібно до перелітних птахів і лососів, здатні відчувати магнітне поле Землі. Але тварини зовсім не використовують це вміння для навігації — вони використовують його для дефекації. На жаль, досі ніхто не знає, чому саме це відбувається.

Втім, дослідження також показали, що собаки здатні використати магнітне поле для повернення додому чи побудови маршрутів у незнайомій місцевості. За словами вчених, на незнайомій території собаки також часто використовують геомагнітні орієнтири, щоб вибрати прямий шлях назад.

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