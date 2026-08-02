За крок від вимирання: щось вбиває їжаків швидше, ніж вони встигають відновитися

У новому дослідженні вчені зосередилися на основних причинах загибелі їжаків – результати показали, що більшість із них гинуть з однієї конкретної причини.

Їжаки та доріг ніколи не вживалися добре: щороку автомобілі по всьому світу вбивають величезну кількість тварин, і ця втрата довгий час вважалася причиною масштабного скорочення чисельності їжаків, пише Earth.com.

Більш детальне вивчення статистики показало, що це лише частина картини. У новому дослідженні докторка Лорен Мур із Ноттінгемського університету Трент зосередилася на тому, щоб розібратися у цьому питанні.

У ході дослідження вчені спостерігали за чотирма ділянками в селах та містах Ноттінгемшира, щоб охопити широкий спектр доріг та місць проживання. Протягом 18 місяців вчені пройшли 838 кілометрів нічних маршрутів обстеження, відловлюючи та помічаючи тварин у міру просування. Вчені також фіксували кількість збитих їжаків цими маршрутами.

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Далі вчені зіставили два набори даних і виявили, що дороги спричинили 38–41% усіх зареєстрованих смертей на кожній ділянці. Коли вчені порівняли дані щодо дільниць, вони виявили щось цікаве: у найбільших популяціях від автомобілів загинуло найбільше їжаків, проте ці групи залишалися стабільними, оскільки народжуваність і виживання не змінювалося.

Команда також спрогнозувала виживання кожної популяції на 50 років уперед і результати показують, що у двох найбільших груп шанс проіснувати довго був більш ніж 88%. У той самий час невеликі популяції показали протилежну картину: групи, налічують менше 15 їжаків, було неможливо замінити навіть кілька особин, померлих дорогах. Вчені вважають, що для цих місць втрата однієї-двох тварин на рік була достатньою, щоб почати спад.

Результати моделювання показують, що дві найменші популяції скоротилися вдвічі протягом кількох років, а потім вимерли локально. Наприклад, в одному селі нинішній рух транспорту прискорив прогнозоване вимирання на 18 років. У найменшій популяції тварини вимерли протягом 11 років, причому результат не залежав від рівня смертності.

Не менш цікаво й те, що картина сильно залежить від того, які саме їжаки гинуть: наприклад, на двох із чотирьох ділянок дорожня загибель їжаків частіше траплялася із самцями, ніж із самками. За словами вчених, це важливо, оскільки їжаки не утворюють пари. Популяція може втратити самців і при цьому добре розмножуватися, оскільки кілька самців, що вижили, можуть стати батьками багатьох послідів. У той же час, втрата самок, особливо для дрібних популяцій, могла загальмувати розмноження.

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