В шаге от вымирания: нечто убивает ежей быстрее, чем они успевают восстановиться

В новом исследовании ученые сосредоточились на основных причинах гибели ежей — результаты показали, что большинство из них погибают по одной конкретной причине.

Ежи и дорог никогда не уживались хорошо: ежегодно автомобили по всему миру убивают огромное количество животных, и эта потеря долгое время считалась причиной масштабного сокращения численности ежей, пишет Earth.com.

Более детальное изучение статистики показало, что это лишь часть картины. В новом исследовании доктор Лорен Мур из Ноттингемского университета Трент сосредоточилась на том, чтобы разобраться в этом вопросе.

В ходе исследования ученые наблюдали за четырьмя участками в деревнях и городах Ноттингемшира, чтобы охватить широкий спектр дорог и мест обитания. В течение 18 месяцев ученые прошли 838 километров ночных маршрутов обследования, отлавливая и помечая животных по мере продвижения. Ученые также фиксировали количество сбитых ежей на этих маршрутах.

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Далее ученые сопоставили два набора данных и обнаружили, что дороги стали причиной 38–41% всех зарегистрированных смертей на каждом участке. Когда ученые сравнили данные по участкам, они обнаружили нечто любопытное: в самых крупных популяциях от автомобилей погибло больше всего ежей, однако эти группы оставались стабильными, поскольку рождаемость и выживаемость не менялось.

Команда также спрогнозировала выживание каждой популяции на 50 лет вперед и результаты показывают, что у двух крупнейших групп шанс просуществовать долго был более чем 88%. В то же время небольшие популяции показали противоположную картину: группы, насчитывающие менее 15 ежей, не могли заменить даже несколько особей, погибших на дорогах. Ученые считают, что для этих мест потеря всего одного-двух животных в год была достаточной, чтобы начать спад.

Результаты моделирования показывают, что две самые маленькие популяции сократились вдвое в течение нескольких лет, а затем вымерли локально. Например, в одной деревне нынешнее движение транспорта ускорило прогнозируемое вымирание на 18 лет. В самой маленькой популяции животные вымерли в течение 11 лет, причем результат не зависел от уровня смертности.

Не менее любопытно и то, что картина сильно зависит от того, какие именно ежи погибают: например, на двух из четырех участков дорожная гибель ежей чаще случалась с самцами, чем с самками. По словам ученых, это важно, поскольку ежи не образуют пары. Популяция может потерять самцов и при этом хорошо размножаться, поскольку несколько выживших самцов могут стать отцами многих пометов. В то же время, потеря самок, особенно для маленьких популяций, могла затормозить размножение.

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