Впереди планеты всей: как дрозофилы покоряли космос, а домашние животные осваивали парашют (фото)

Более 200 лет назад французский воздухоплаватель провел ряд экспериментов, сбросив с воздушного шара с парашютом домашних животных. Но они вовсе не были единственными в мире животными-первопроходцами.

2 августа 1791 года в Вене французский воздухоплаватель Жан-Пьер Бланшар провел первое успешное испытание парашюта, сбросив с воздушного шара домашних животных. К счастью, животные успешно приземлились на землю. Но они не были единственными, люди часто использовали в своих экспериментах различные виды животных, насекомых и рептилий — по сути, без них мы едва ли достигли бы технологического прогресса.

Испытание парашюта

Жан-Пьер Бланшар стал ключевой фигурой в истории создания парашюта, преобразовав теоретический чертеж в реальное средство спасения. Отметим, что ученый был потрясен гибелью своего коллеги Пилатра де Розье, а потому задался целью разработать устройство, которое позволит сохранить жизнь человеку при аварии аэростата.

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Первое испытание парашюта состоялось 3 июня 1785 года, когда Бланшар сконструировал большой шелковый купол жесткой конструкции и закрепил его под корзиной своего воздушного шара. Сам изобретатель прыгать не рискнул, а потому на глаз у огромной толпы сбросил контейнер с собакой с высоты около 300 метров. К счастю, купол наполнился воздухом и замедлил падение, а потому испуганный пес благополучно приземлился на траву.

Следующий эксперимент состоялся в 1786 году — Бланшар решил проверить, сможет ли парашют справиться с более тяжелым весом, приближенным к человеческому. Он прошел в Гамбурге и на этот раз с воздушного шара на увеличенном куполе был успешно спущен баран.

В 1793 году ученому все же пришлось испробовать парашют на себе, но вовсе не по собственному желанию. Во время очередного демонстрационного полета его воздушный шар неожиданно разорвался на большой высоте. В результате ученый использовал закрепленный на корзине парашют. Впрочем, спуск был жестким, а Бланшар сломал ногу во время приземления, но устройство все же спасло исследователю жизнь.

В конце концов эксперимента Жан-Пьера Бланшара с домашними животными окончательно доказали человечеству, что сопротивление воздуха способно замедлить падение тяжелого тела и сделать приземление безопасным.

Полет Бланшара через Ла-Манш 1785 году Фото: Wikipedia

Первые космонавты в истории

Исследователи отмечают, что первыми настоящими космонавтами в истории стали плодовые мушки — дрозофилы. Запуск насекомых в космос состоялся в феврале 1947 года: США отправили дрозофилов на трофейной немецкой ракете V-2 на высоту 109 километров — это выше официальной границы космоса. Отметим, что таким образом ученые стремились понять, как космическая радиация влияет на живой организм. К счастью, мушки вернулись живыми и невредимыми.

Первый суборбитальный полет

Дезик и Цыган стали первыми в истории млекопитающими, которым удалось подняться на ракете в верхние слои атмосферы до условной границы с космосом. Полет состоялся 22 июля 1951 года, когда советсткая ракета Р-1В подняла собак на высоту около 100 км.

Отметим, что обе собаки успешно приземлились на землю с помощью парашюта. Также известно, что пес Цыган больше никогда не был в космосе — остаток своей жизни он провел у академика Анатолия Благонравова.

Дезик и Цыган стали первыми в истории млекопитающими, которым удалось подняться на ракете в верхние слои атмосферы Фото: Wikipedia

Первые испытания центрифуги и способности работать в космосе

США в своих экспериментах отдавали предпочтение приматам, поскольку физиологически они значительно ближе к человеку.

Например, в 1959 году макака-резус Эйбл и саймири Мисс Бейкер стали первыми обезьянами, которые выдержали тяжелейшие перегрузки в центрифуге, успешно слетав в космос на ракете «Юпитер» и вернулись живыми.

Еще одним приматом, слетавшим в космос, стал шимпанзе Хэм. Он прошел жесткую дополетную подготовку, а в январе 1961 года совершил полет на корабле «Меркурий». Любопытно, что Хэм стал первым, кто не просто летал, находясь в невесомости, а выполнял команды, доказав, что в космосе можно работать.

Обезьяны Эйбл и Мисс Бейкер, 1959 год Фото: Wikipedia

Первый в истории выход на орбиту Земли

Первым в истории животным, выведенным на земную орбиту, стала советская дворняга Лайка. Известно, что она прошла суровые тренировки перед полетом на корабле «Спутник-2»: ее неделями держали в крохотных макетах кабин и подолгу вращали на центрифуге, приучая к перегрузкам. Увы, в то время технология возвращения кораблей из космоса еще не существовало, а потому Лайка погибла на орбите от перегрева.

Первым в истории животным, выведенным на земную орбиту, стала советская дворняга Лайка Фото: Wikipedia

Триумфальное возвращение с орбиты Земли

19 августа 1960 года Белка и Стрелка совершили первый в истории полностью успешный орбитальный полет с возвращением на Землю. Животные провели в космосе более 25 часов.

Перед полетом собаки также прошли целый цикл тренировок на вибростендах и центрифугах. Собаки стали мировыми знаменитостями, а один из щенков Стрелки позже был подарен семье президента США Джона Кеннеди.

Собаки Белка и Стрелка после орбитального полета Фото: Wikipedia

Первая кошка в космосе

Франция стала первой в истории страной, которая для своих тестов кошек. Черно-белая уличная кошка Фелисетт прошла подготовку вместе с 13 другими кандидатами — животных тренировали в специальной кошачьей центрифуге и барокамере.

В октябре 1963 года Фелисетт совершила успешный суборбитальный полет, поднявшись на 156 километров, ей также удалось благополучно вернуться.

Отметим, что испытания на центрифугах и полеты этих животных доказали: живой организм способен переносить стартовые перегрузки, невесомость и благополучно возвращаться назад. По сути, именно жертвы и выносливость этих животных открыли человеку дорогу к звездам.

Черно-белая уличная кошка Фелисетт прошла подготовку вместе с 13 другими кандидатами Фото: Wikipedia

Не только собаки и кошки

Космические корабли и орбитальные станции становились домом не только для плодовых мушек, кошек, собак и обезьян. Исследователи стремились изучить влияние невесомости, радиации и вакуума на самые разные типы живых организмов — в результате на орбите оказались невероятные виды существ.

Фокус собрал истории о самых необычных обитателях космоса: от рептилий до бессмертных организмов.

Первыми на Луне побывали черепахи

За три месяца до того, как американские астронавты миссии «Аполлон-8» впервые облетели Луну, это удалось сделать двум среднеазиатским черепахам. 15 сентября 1968 года они стартовали на борту советского корабля «Зонд-5».

Считается, что выбор пал на этих рептилий, поскольку черепахи известны своим экстремально низким метаболизмом: животным требовалось минимальное количество кислорода и им не требовалось вода и еда во время всего полета. Корабль успешно обогнул Луну и совершил жесткую посадку в Индийском океане. Отметим, когда капсулу достали из воды, обе черепахи были живы и активны. Впрочем, они все же немного потеряли в весе.

Черепахи первыми побывали на Луне Фото: IFLS

Тихоходки — первые, кто выжил в открытом вакууме

Тихоходки, также известные как водяные медведи — микроскопические беспозвоночные, известные своей абсолютной неуязвимостью на Земле.

В 2007 году европейские ученые провели эксперимент и проверили тихоходок на прочность, отправив их в настоящий глубокий космос. В ходе эксперимента, ученые выставили высушенных тихоходок за пределы корабля прямо в открытый космос на 10 дней — на животных воздействовал ледяной вакуум и солнечная радиация.

По возвращению домой тихоходок смочили водой и большая часть из них ожила, а также сохранила репродуктивные функции. В результате они стали первыми животными, выжившими в открытом космосе без скафандра.

Пауки в космосе

В 1973 года американские ученые решили проверить, как отсутствие гравитации повлияет на сложные моторные навыки животных. Для этого они отправили двух пауков-крестовиков, Арабеллу и Аниту, на космическую станцию Skylab

Результаты показали, что в первые дни в невесомости пауки были дезориентированы: отказывались плести паутину или строили хаотичные, рваные нити. Впрочем, всего через пару дней Арабелла адаптировалась к новой среде — самка сплела геометрически идеальную, симметричную сеть, хотя сами нити получились значительно тоньше, чем на Земле.

Лягушки раскрыли проблему «космической морской болезниʼ

В 1970 году NASA запустило спутник Orbiting Frog Otolith пассажирами которого стали две крупные лягушки-быки. В ходе этого эксперимента ученые хотели понять, как вестибулярный аппарат адаптируется к отсутствию тяжести, что помогло ученым понять природу «космической морской болезни», от которой страдают многие космонавты.

Отметим, что у амфибий внутреннее ухо устроено очень похоже на человеческий, но его в разы проще исследовать с помощью датчиков.