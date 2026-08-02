Земля зіткнулася з проблемою, яку неможливо вирішити: токсичні частинки проникають усюди

Дослідники виявили, що мікропластик вже проник у ґрунт, воду та повітря, а також у найізольованіші середовища планети.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярди років і за цей час наша планета зіткнулася з неймовірною кількістю трансформацій та загроз. Однак сьогодні, за словами вчених, Земля, ймовірно, зіткнулася з проблемою, яку неможливо вирішити — про забруднення мікропластиком, пише Science Alert.

Крихітні синтетичні фрагменти, як показують дослідження, проникають у древні породи, людські кістки та майже всі види тварин. А тепер вчені виявили їх в одній із найвіддаленіших, негостинних та недосліджених частин нашої планети.

У новому дослідженні, проведеному командою з Корейського науково-дослідного інституту біотехнологій, показало наявність мікропластику в равликах та мідіях, що мешкають навколо глибоководних гідротермальних джерел. Ці джерела розташовані на глибині близько 2000 метрів, а отже токсичні синтетичні частки досягли найізольованіших куточків планети.

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Результати нового аналізу виявили крихітні фрагменти у 92% всіх обстежених тварин у басейні Північної Фіджі у південно-західній частині Тихого океану та на Центральному Індійському хребті в Індійському океані. За словами морського біолога Се-Джу Кіма, дані вказують на те, що пластикове забруднення поширилося навіть на глибоководні гідротермальні екосистеми, які колись вважалися одними із ізольованих місць на планеті.

Відомо, що ці глибокі і темні місця мають деякі дивовижні особливості: наприклад, життя тут підтримується шлейфами хімічно багатої, надгарячої морської води, що піднімається з глибин.

Дослідження свідчить, яку глибину мікропластик може опускатися у океані Фото: Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology

За словами команди, нові дані свідчать про те, що види, що живуть у гідротермальних джерелах, живляться мікропластиком, що опустився на глибину. У середньому в кожній тварині було виявлено 3,42 шматочки пластику, причому найбільш поширеним типом був полістирол, що широко використовується.

Команда також виявила деякі закономірності: наприклад, у равликів, що харчуються на морському дні, пластик накопичувався в органах травлення; у мідій, які є фільтраторами, фрагменти були розподілені рівномірно.

Зазначимо, що вчені проаналізували морських тварин із двох різних місць та вивчила різницю між ними. У равликів та мідій в Індійському океані концентрація мікропластику в організмі була значно вищою, ніж у тих, що мешкають у південно-західній частині Тихого океану.

Автори зазначають, що причини такого результату все ще невідомі, а тому будуть потрібні додаткові дослідження, щоб визначити причини. Втім, вчені підозрюють, що регіональні відмінності в антропогенній діяльності та забрудненні, характері океанічної циркуляції та річкових мереж відіграють свою роль.

Вчені визнають, що результати виглядають дуже тривожно, але вони також дають уявлення про масштаби зростаючої проблеми мікропластику на Землі.

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