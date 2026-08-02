Земля столкнулась с проблемой, которую невозможно решить: токсичные частицы проникают повсюду

Исследователи обнаружили, что микропластик уже проник в почву, воду и воздух, а также в самые изолированные среды планеты.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета столкнулась с невероятным количеством трансформаций и угроз. Однако сегодня, по словам ученых, Земля, вероятно, столкнулась с проблемой, которую невозможно решить — речь о загрязнении микропластиком, пишет Science Alert.

Крошечные синтетические фрагменты, как показывают исследования, проникают в древние породы, человеческие кости и почти все виды животных. А теперь ученые обнаружили их в одной из самых отдаленных, негостеприимных и неисследованных частей нашей планеты.

В новом исследовании, проведенном командой из Корейского научно-исследовательского института биотехнологий, показало наличие микропластика в улитках и мидиях, обитающих вокруг глубоководных гидротермальных источников. Эти источники расположены на глубине около 2000 метров, а значит токсичные синтетические частицы достигли самых изолированных уголков планеты.

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Результаты нового анализа обнаружили крошечные фрагменты у 92% всех обследованных животных в бассейне Северной Фиджи в юго-западной части Тихого океана и на Центральном Индийском хребте в Индийском океане. По словам морского биолога Се-Джу Кима, данные указывают на то, что пластиковое загрязнение распространилось даже на глубоководные гидротермальные экосистемы, которые когда-то считались одними из самых изолированных мест на планете.

Известно, что эти глубокие и темные места обладают некоторыми удивительными особенностями: например, жизнь здесь поддерживается шлейфами химически богатой, сверхгорячей морской воды, поднимающейся из глубин.

Исследование показывает, на какую глубину микропластик может опускаться в океане Фото: Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology

По словам команды, новые данные свидетельствуют о том, что виды, обитающие в гидротермальных источниках, питаются микропластиком, опустившимся на глубина. В среднем в каждом животном было обнаружено 3,42 кусочка пластика, причем наиболее распространенным типом был широко используемый полистирол.

Команда также выявила некоторые закономерности: например, у улиток, питающихся на морском дне, пластик скапливался в пищеварительных органах; у мидий, которые являются фильтраторами, фрагмент были распределены равномерно.

Отметим, что ученые проанализировали морских животных из двух разных мест и изучила различия между ними. У улиток и мидий в Индийском океане концентрация микропластика в организме была значительно выше, чем у тех, что обитают в юго-западной части Тихого океана.

Авторы отмечают, что причины такого результата все еще неизвестны, а потому потребуются дополнительные исследования, чтобы определить причины. Впрочем, ученые подозревают, что региональные различия в антропогенной деятельности и загрязнении, характере океанической циркуляции и речных сетях играют свою роль.

Ученые признают, что результаты выглядят весьма тревожно, но они также дают представление о масштабах растущей проблемы микропластика на Земле.

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