Пугающие параллели: между современным миром и крупнейшим массовым вымиранием есть нечто общее

Исследователи только что обнаружили, что пугающие параллели между крупнейшим массовым вымиранием на Земле и современным миром.

История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет. В течение первых 280 миллионов лет существования животного мира на планете медленно живущие существа доминировали в донных экосистемах. Однако затем все резко изменилось, пишет Science Alert.

Известно, что в тот момент Земля нагрелась из-за огромного количества парниковых газов, выброшенных в атмосферу в результате масштабных вулканических извержений, что спровоцировало крупнейшее массовое вымирание в истории планеты.

Это событие известно, как Великое вымирание и считается крупнейшим массовым вымиранием в истории планеты на сегодня. Увы, ученые из Стэнфордского университета только что обнаружили: нынешние изменения климата, когда быстро нагревающиеся моря испытывают кислородное голодание, во многом похоже на условия во времена Великого вымирания.

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Известно, что до Великого вымирания на морском дне обитало множество различных существ: некоторые из них существуют по сей день, тогда как другие известны нам лишь по ископаемым останкам. В новом исследовании ученый-геолог с коллегами Хосе Андреас Маркес выяснили, что стало причиной различий между видами, которым удалось пережить это катастрофическое изменение климата, и теми, кто не выжил.

Результаты показывают, что в разных группах организмов вымирание происходило гораздо чаще у тех, кто был более уязвим к повышению температуры воды и снижению доступности кислорода. По сути, медленный метаболизм палеозойской фауны сделал ее особенно уязвимой к резким изменениям в сравнении с видами, которым удалось выжить.

В ходе исследования ученые сравнили устойчивость 38 различных видов к жаре и низкому содержанию кислорода во время Великого вымирания. В их число вошли 9 видов палеозойской фауны и 29 видов современной фауны.

Для некоторых из этих видов ученые также провели эксперименты по сбору новых данных о пределах устойчивости, в то время как для других они использовали данные из предыдущих исследований. Объединение всех этих данных показало, что палеозойская фауна, как правило, гораздо более чувствительна к температуре и уровню кислорода, чем современная фауна.

Интересно, что палеозойская фауна лучше переносила низкий уровень кислорода (гипоксию), пока находилась в состоянии покоя. В активном состоянии это преимущество исчезло. Рассматривая только два фактора — кислород и температуру, исследователи не исключают, что другие факторы окружающей среды, такие как закисление океана, также могли способствовать невыносимым условиям Великого вымирания.

Таким образом, результаты рисуют довольно тревожную картину: современный мир движется к потеплению пермско-триасового уровня в худшем случае. К счастью, ученые считают, что мы все еще можем изменить ситуацию.

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