Самое странное растение в мире считает Долину Смерти домом: выживает при 60°C (видео)

Ученые обнаружили в Долине Смерти растение, которое выживает при температуре 60°C — оказалось, это возможно благодаря охлаждению листьев.

Долина Смерти — пустынная котловина, расположена в Калифорнии и некоторых районах Невады, которая является домом для множества красочных геологических образований. Однако регион также известен как самое низкое, сухое и жаркое место в Северной Америке, пишет Science Alert.

Наблюдения показывают, что летом средняя температура в Долине Смерти достигает 49°C, но порой она может достигать и 60°C. Поэтому неудивительно, что на обширной территории парка нет никакой растительности. Ну, почти. Один вид флоры особенно хорошо адаптировался к этим суровым условиям: кустарниковое местное цветущее растение Tidestromia oblongifolia, также известное как аризонская медоносная трава.

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Выживание в условиях экстремальной жары невероятно сложно, однако ключевым фактором способности медоносной травы выживать при очень высоких температурах является то, что растение может значительно охлаждать собственные листья — температура опускается значительно ниже температуры окружающего воздуха.

По словам ученых, растение способно охлаждаться настолько эффективно, что может выжить при температурах, приближающихся к верхнему пределу допустимой температуры для сложных живых организмов, который составляет 60 °C.

В ходе нового исследования ученые стремились выяснить, как растению удается пережить экстремальные температуры. Команда собрала семена 223 диких растений со всего ареала вида, включая популяции из Долины Смерти. Далее более 1200 саженцев подвергли изнурительному тепловому режиму, постепенно акклиматизируя их, прежде чем подвергать воздействию 60 °C в течение 6-8 часов каждый день в течении более 7 дней.

Результаты показали, что не все растения выжили. Выживаемость варьировалась от 2% до более чем 34% в зависимости от генетической линии. Простыми словами, некоторые растения были лучше адаптированы к экстремальной жаре, чем другие.

Команда использовала инфракрасные камеры, что позволило зафиксировать температуру листьев в отдельные дни. Данные указывают на то, что в самые жаркие дни некоторые листья были более чем на 10 °C ниже чем температура окружающей среды. В самых экстремальных случаях эта разница могла достигать невероятных 13 °C.

Более того, даже после восьми дней подряд при температуре 60 °C выжившие растения поддерживали температуру своих листьев в пределах примерно от 54 °C до 59 °C. То есть, она была высокой, но все же держалась чуть ниже верхнего предела.

Ключевым моментом этого исследования стало доказательство того, что это растение не просто способно переносить более высокие температуры, чем другие растения, но и избегать их за счет активного охлаждения.

В ходе исследования ученые также искали биологические механизмы, лежащие в основе этой мощной системы охлаждения. Анализ выявил три участка ДНК, связанные с выживанием в условиях высокой температуры. Это указывает на генетическую основу этой способности. Другие тесты показали явные различия между более холодными и более горячими листьями.

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