Подо льдом Антарктиды найден таинственный скрытый город: его защищал крупнейший айсберг Земли (видео)

В новом исследовании ученые исследовали обширный участок, открывшийся в результате отделения одного из крупнейшего айсберга А-68. Ученые обнаружили скрытый «рыбный город», о котором ранее не было известно.

В 2017 году гигантский айсберг, обозначенный как А-68, отделился от шельфового ледника Ларсен С, предоставив ученым уникальную возможность: исследователи впервые получили доступ к обширному участку морского дна, ранее скрытому подо льдом. Британские ученые воспользовались этой возможностью и обнаружили нечто невиданное ранее, пишет Science Alert.

Команда использовала дистанционно управляемую подводную камеру, что позволило исследовать более тысячи рыбьих гнезд — тщательно очищенных участков планктонного детрита на дне океана. Примечательным казалось не только само обнаружение гнезд, но и их расположение. Ученые считают, что эта структурированная экосистема является еще одним доказательством того, что необходимо создать морскую охраняемую зону в этой части моря Уэдделла.

Відео дня

Несколько примеров гнезд, запечатленных на камеру Фото: Weddell Sea Expedition

По словам исследователей, им удалось задокументировать крупное и широко распространенное гнездовое скопление желтоперой нототении (Lindbergichthys nudifrons) в западной части моря Уэдделла, в районе, ставшем доступным после недавнего откола шельфового ледника Ларсен С. Наиболее значимым открытием , по словам ученых, является обнаружение шести различных геометрических моделей гнездования. Предполагается, что это обусловлено биотическими взаимодействиями, а именно давлением хищников, а не абиотическими факторами, наблюдаемыми в других крупных антарктических колониях размножения рыб.

Отметим, что ледяная рыба L. Nudifrons, также известная как желтоперая нототения, может достигать 19,5 сантиметра в длину и впервые была идентифицирована в 1905 году. В каждом гнезде рыбы может быть отложено несколько тысяч яиц, которые затем охраняются самцами до четырех месяцев.

Ученые отмечают, что помимо изучения подводных экосистем, нынешняя миссия также была сосредоточена на поиске обломков корабля сэра Эрнеста Шеклтона "Эндьюранс", затонувшего в 1915 году в этом же регионе. Увы, обломки корабля не были найдены в этой экспедиции, их обнаружили позже в 2022 году. В то же время гнезда рыб были повсюду.

Места гнездования были обнаружены во всех местах, обследованных во время экспедиции в море Уэдделла 2019 года на борту судна SA Agulhas II с использованием дистанционно управляемого подводного аппарата.

В общей сложности ученые выявили шесть различных типов расположения гнезд на морском дне, причем наиболее распространенным является тип, обозначенный как кластер — на его долю приходится около 42%.

В этом типе гнезда плотно прилегают друг к другу, в некоторых случаях даже соприкасаясь и перекрывая друг друга. В отличие от многих гнезд рыбьих колоний, эти гнезда не были размещены в более теплых водах, что позволяет предположить, что температура не являлась причиной их скопления. Команда не знает наверняка, но полагает, что группировка гнезд связана с защитой.

По словам ученых,в больших группах обеспечивается безопасность благодаря нескольким самцам, патрулирующим границы скоплений, а высокая концентрация гнезд может маскировать запах икры от определенных хищников, образуя более запутанный пахучий след. Это, как считается, значительно снижает риск для гнезд в центре скопления.

Отметим, что такая защитная модель поведения является новой для этого вида, но хорошо задокументирована в гнездовых колониях рыб на мелководных тропических рифах, где она также объясняется повышенной защитой от хищников.

Другие новости науки