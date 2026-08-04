У таємничому кривавому водоспаді в Антарктиді таїться стародавнє життя: воно ще дивніше, ніж він

Дослідники щойно виявили всередині одного з найнесприятливіших місць Антарктиди стародавні мікроорганізми — вони весь час переховувалися у водоймі.

Кривавий водоспад в Антарктиді сам по собі є одним з найдивніших і найнесприятливіших місць у світі. На тлі блискучого білого льодовика Тейлора в Антарктиді яскраво-червоний каскад кидається в озеро Бонні, забарвлюючи чистий лід — довгий час вчені не могли розгадати таємницю його прикраси, але врешті-решт їм це вдалося, пише Science Alert.

Спочатку вчені вважали, що фарбування водоспаду викликане водоростями, але пізніше виявилося, що це не так. Попередні дослідження показали, що кривавий відтінок обумовлений залізом, яке тисячоліттями розчинялося в солоному розсолі, замкненому під льодовиком Тейлора. Саме цей метал ефектно іржавіє, коли виривається назовні.

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У новому дослідженні, проведеному мікробіологинею Анжелою Зумліс із Каліфорнійського університету, вчені виявили щось ще дивніше: схоже, у стародавній водоймі є життя і воно ще дивніше, ніж сам Кривавий водоспад.

Вчені несподівано виявили, що довкола стародавньої системи розсолу під льодовиком процвітає багата спільнота мікроорганізмів. Ймовірно, вони нащадки морського суспільства, яке, можливо, було ізольовано від решти світу протягом мільйонів років.

Зазначимо, що увага вчених прикута до Кривавого водоспаду з того часу, як британський геолог австралійського походження Томас Гріффіт Тейлор виявив його під час експедиції у 1911 році. Кривавий водоспад вже відомий своєю чудовою мікробною екосистемою, проте, хоча вчені роками вивчали його бактерії та археї, еукаріотичним мікробам приділялося набагато менше уваги.

На відміну від бактерій, еукаріотичні організми – від одноклітинних амеб до багатоклітинних людей та рослин – мають ядри та складний внутрішній механізм. За словами вчених, до еукаріотів також відносяться мікроскопічні діатомеї – фотосинтезуючі простіші, які зазвичай мешкають у прісній чи солоній воді. Вважається, що їхня присутність може зберегти підказки про давні довкілля.

У новому дослідженні Зумпліс із колегами зосередилися на вивченні життя, що процвітає в Кривавому океані, а також у тому, що ці непомічені мікроби можуть розкрити щось нове про історію сольового резервуара, замкненого під льодовиком.

Загалом було відібрано 167 зразків навколо кривавого водоспаду, включаючи сам криваво-червоний потік, а також осад, льод та мул. Далі команда проаналізувала РНК навколишнього середовища, що дозволило відрізнити організми, які активно мешкають у сольовій системі, від тих, які представлені лише остаточними генетичними слідами (у вигляді ДНК).

Найцікавішим виявилося те, що вчені виявили не жменьку випадкових організмів, а унікальну спільноту еукаріотичних мікробів, зосереджену навколо кривавого водоспаду. Багато хто з них належав до груп, які традиційно асоціюються з океаном, включаючи діатомові водорості, динофлагелляти, гаптофіти та інфузорії.

Ще примітнішими виявилися результати РНК: організми були транскрипційно активні – виконуючи звичайні життєві функції під льодовиком. Вчені висловили припущення, що мікроорганізми могли бути принесені вітром на сушу, але не знайшли доказів цього.

Дані вказували на те, що морські еукаріоти були сконцентровані навколо Кривавого водоспаду, а не розпорошені Сухими долинами, і багато з них генетично відрізнялися від своїх сучасних морських родичів способами, що відповідають тривалій ізоляції. Простими словами, вчені вважають, що кривавий водоспад може зберігати нащадків морського суспільства, яке опинилося у пастці під льодовиком Тейлора багато років тому. Як їм вдалося вижити, поки що все ще залишається загадкою. Передбачається, деякі організми також могли тривалий час перебувати у стані спокою, як пробудиться, коли дозволяли умови.

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