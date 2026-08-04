Одно из самых редких земноводных в мире в шаге от вымирания: сколько особей осталось на Земле (видео)

По словам исследователей, одно из самых редких земноводных в мире сократилось до последних 1000 особей. Ученые работают над тем, чтобы спасти вид.

Ручьевой тритон Монтсень — одно из самых редких земноводных в мире. Считается, что популяция этого вида сократилась всего до 1000 особей. К счастью, ученые работают над тем, чтобы спасти вид — популяция этого крохотного тритона получила значительный прирост на севере Испании, где специалисты по охране природы выпустили в дикую природу 32 особи, выращенных в неволе, пишет IFLScience.

До 2017 года ручьевой тритон Монтсень (Calotriton arnoldi arnoldi) никогда не покидал свою родную среду обитания в каталонских горных массивах Испании. Затем он появился в дикой природе. В рамках амбициозной программы по сохранению вида 24 особи тритона отправились в Честерский зоопарк в Великобритании.

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По словам смотрительницы зоопарка Элли Бланд, самки тритонов эволюционировали, чтобы откладывать яйца в быстротекущей воде, поэтому они мастерски умеют помещать их в крошечные скрытые щели.

В рамках программы разведения было создано 12 пар, которые останутся в Честерском зоопарке. Тем временем 32 особи были выпущены в совершенно секретное место в горной местности недалеко от Барселоны, Испания.

Известно, что численность ручьевого тритона в дикой природе сократилась примерно до 1000 особей — зоозащитники считают, что этого может быть достаточно, чтобы сохранить генетическое разнообразие. Впрочем, ученые отмечают, что говорить об успешном восстановлении вида все еще рано, поскольку нарушение среды обитания, грибковые патогены и торговля животными представляют собой значительные угрозы. Однако исследователи считают, что за этим первым возвращением в дикую природу последуют еще сотни особей.

По слова директора по животным и растениям Честерского зоопарка, доктора Херардо Гарсия, этот вид тритонов удивителен и чрезвычайно уязвим. Их среда обитания фрагментирована дорогами, они очень чувствительны к качеству воды и постоянно сталкиваются с угрозой незаконной торговли дикими животными.

Обычно, когда численность так низка, ожидаешь резкого падения генетического разнообразия. Но исследования показывают, что оно на удивление высокое.

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