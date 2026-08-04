Одне з найрідкісніших земноводних у світі за крок від вимирання: скільки особин залишилося на Землі (відео)
За словами дослідників, одне з найрідкісніших земноводних у світі скоротилося до останніх 1000 особин. Вчені працюють над тим, щоб урятувати вигляд.
Струмковий тритон Монтсень — одне з найрідкісніших земноводних у світі. Вважається, що населення цього виду скоротилася лише до 1000 особин. На щастя, вчені працюють над тим, щоб урятувати вигляд — популяція цього крихітного тритону отримала значний приріст на півночі Іспанії, де фахівці з охорони природи випустили в дику природу 32 особи, вирощені в неволі, пише IFLScience.
До 2017 року струмковий тритон Монтсень (Calotriton arnoldi arnoldi) ніколи не залишав своє рідне середовище в каталонських гірських масивах Іспанії. Потім він з'явився у дикій природі. У рамках амбітної програми зі збереження виду 24 особи тритону вирушили до Честерського зоопарку у Великій Британії.
За словами доглядачки зоопарку Еллі Бланд, самки тритонів еволюціонували, щоб відкладати яйця в швидкоплинній воді, тому вони майстерно вміють поміщати їх у крихітні приховані щілини.
У рамках програми розведення було створено 12 пар, які залишаться у Честерському зоопарку. Тим часом 32 особи були випущені в абсолютно секретне місце у гірській місцевості неподалік Барселони, Іспанія.
Відомо, що чисельність струмкового тритону в дикій природі скоротилася приблизно до 1000 особин — зоозахисники вважають, що цього може бути достатньо, щоб зберегти генетичну різноманітність. Втім, вчені відзначають, що говорити про успішне відновлення виду все ще рано, оскільки порушення довкілля, грибкові патогени і торгівля тваринами є значними загрозами. Однак дослідники вважають, що за цим першим поверненням у дику природу підуть ще сотні особин.
За словами директора з тварин та рослин Честерського зоопарку, доктора Херардо Гарсія, цей вид тритонів дивовижний і надзвичайно вразливий. Їхнє довкілля фрагментоване дорогами, вони дуже чутливі до якості води і постійно стикаються з загрозою незаконної торгівлі дикими тваринами.
Зазвичай, коли чисельність така низька, очікуєш різкого падіння генетичного розмаїття. Але дослідження показують, що воно напрочуд високе.
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