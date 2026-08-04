Миру стоит приготовиться к нашествию мух: нас ждет летний всплеск численности вредителей

Ученые пришли к выводу, что мир может столкнуться с нашествием мух. Считается, что всплеск может спровоцировать исчезновение ос.

В последние годы ученые заявляют о том, что по всему земному шару массово исчезают осы. Отсутствие привычного "жужжания" может показаться чем-то несущественным, но эксперты предупреждают, что исчезновение ос может иметь неблагоприятные последствия для всей планеты, пишет Daily Mail.

По словам профессора поведенческой экологии в Университетском колледже Лондона Сейриан Самнер, этим летом в Великобритании было зарегистрировано необычно мало сообщений об осах. Подобная ситуация наблюдается и в других регионах земного шара. Эксперты утверждают, это может стать настоящей проблемой, поскольку осы являются одними из самых эффективных в природе борцов с вредителями.

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Ученые не знают наверняка, но полагают, что осы могли исчезнуть из-за жары и засухи, которые создали сложные условия для маток, пытающихся основать новые колонии. Еще более тревожным кажется то, что без здоровых колоний ос популяции мух, тли, гусениц и других насекомых, на которых охотятся хищники, могут резко возрасти позже.

По словам ученых, ежегодно весной из спячки выходит одна королева ос, которая должна в одиночку построить гнездо, прежде чем вырастить первое поколение рабочих особей. Если королева умирает в этот уязвимый период, вся колония погибает, даже не успев начать развиваться.

В этом году в Европе весна характеризовалась беспрецедентной жарой, а также холодными, влажными днями и порой неожиданно холодными ночами. Эксперты полагают, что подобные экстремальные погодные условия могли заставить королев покинуть свои гнезда или погибнуть.

Отметим, что многие считают ос агрессивными вредителями, на самом деле, они выполняют жизненно важные экологические функции, которые часто остаются незамеченными. Предыдущие исследования уже показали, что здоровая колония ос к августу, как правило, может насчитывать несколько тысяч рабочих особей, каждая из которых охотится на насекомых, чтобы прокормить растущее потомство. Меньшее количество ос означает меньшее хищничество, а значит вредители, такие как мухи, получают шанс процветать.

Эксперты отмечают, что взрослые осы также посещают цветы, чтобы пить нектар, чем непреднамеренно помогают опылять растения, хотя они гораздо менее эффективные опылители, чем пчелы. По словам профессора Самнер, еще рано говорить о том, удастся ли колониям ос восстановиться, поэтому ученые призывают помочь насекомым, не отмахиваясь от них и не убивая.

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