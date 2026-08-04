Дельфины носят губки на носах, и на то есть причина: это заложено в генах животных (видео)

Исследователи обнаружили, что поиск пищи с помощью губок у дельфинов — уникальная особенность, заложенная в генах млекопитающих.

Небольшая популяция дельфинов в заливе Шарк-Бей в Австралии ведет себя весьма странно: они прикрывают свои морды морской губкой, исследуя морское дно в поисках рыбы, скрывающейся под слоем песка. Ученые наконец-то выяснили, зачем дельфины делают это, пишет Science Alert.

Отметим, что ученые знают об этой уникальной технике, используемой дельфинами, уже более 25 лет, и это лишь один из примеров использования млекопитающими инструментов. Например, ранее дельфинов в заливе Шарк-Бей заметили за использованием раковины для зачерпывания и проглатывания пищи. Ученые также обнаружили, что млекопитающие учатся этому трюку у своих сородичей. Также известно, что навык "зачерпывания" передается от матери к детенышу: освоить это умение непросто, поскольку губка нарушает эхолокационные способности дельфинов. Исследователи полагают, что этот навык невероятно полезен для животных, поскольку дельфины сохранили его в течение поколений.

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В новом исследовании ученые из Цюрихского университета в Швейцарии исследовали странное поведение дельфинов — им удалось выяснить, зачем млекопитающие носят губки на своих мордах. Результаты показывают, что дельфины, практикующие такое поведение, также имеют тонкие различия в своем эпигеноме — совокупности обратимых химических модификаций, которые влияют на использование генов, не изменяя саму последовательность ДНК.

По словам ведущего автора исследования, эволюционного биолога Михаэля Крутцена, подобная культурная практика, вероятно, способна оставлять и биологический отпечаток. Исследователи обнаружили, что лишь часть индо-тихоокеанских дельфинов-афалин (Tursiops aduncus) из залива Шарк-Бей практикует охоту с помощью губок, в основном самки, и это энергетически затратно. Впрочем, существуют и преимущества.

Наблюдения показывают, что дельфины, охотящиеся с помощью губок, проводят больше времени в поисках пищи, меньше отдыхают и часто охотятся в одиночку. С другой стороны, они также питаются другой добычей, а их находчивость, вероятно, может помочь животным быть более устойчивыми к морским тепловым волнам.

Наиболее любопытным казалось то, что дельфины, обитающие в тех же водах и являющихся близкими родственниками, осваивают эту технику, но другие — нет. Ученые попытались раскрыть эту тайну. Команда проанализировала образцы кожи 96 дельфинов, собранные за более чем два десятилетия. У 23 из них подтвердилась склонность к губоглотанию, а у 73 соседних дельфинов — нет.

Ученые исследовали почти 30 000 участков в геномах млекопитающих, где может происходить метилирование ДНК — распространенная эпигенетическая модификация. Известно, что эти паттерны изменяются в зависимости от возраста, диеты, стресса и условий окружающей среды, что делает их вероятными кандидатами на отражение различий в образе жизни.

Команда использовала модель машинного обучения, чтобы проверить, могут ли одни только паттерны метилирования отличать дельфинов от тех, кто не использует губку во время охоты. Результаты показали, что они смогли, но лишь с умеренной точностью. После корректировки десятков тысяч статистических сравнений ни один отдельный участок метилирования не выделился. Вместо этого, прогностический сигнал, вероятно, был распределен по множеству небольших различий.

Результаты указывают на то, что культурные особенности поведения, такие как использование губок, не просто меняют действия животных – они могут изменять их рацион, социальную жизнь, расход энергии и подверженность воздействию окружающей среды, как это произошло с этими дельфинами.

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