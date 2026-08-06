Гігантський айсберг перекинувся поблизу міста в Гренландії: на узбережжя обрушилися хвилі (відео)

Камера зафіксувала неймовірно драматичний момент, коли гігантський айсберг перекинувся неподалік від міста в Гренландії, накривши узбережжя величезними хвилями.

Здебільшого більша частина айсбергів прихована під поверхнею океану, але іноді нам все ж вдається побачити їх у повному обсязі. Саме такий момент зафіксувала камера, встановлена неподалік від узбережжя Ілуліссата в Гренландії. Камера зафіксувала драматичний момент, коли гігантський айсберг перевернувся, спрямувавши хвилі в бік прибережного міста, пише IFLScience.

За словами вчених, як правило, на поверхні океану в будь-який момент часу видно лише близько 11 % айсберга. Водночас решта його частини залишається прихованою від усіх, крім пінгвінів, білих ведмедів і підводних дронів, які занурюються у місцеві води.

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Однак час від часу нам все ж вдається добре роздивитися нижню частину одного з крижаних гігантів. Це відбувається, коли айсберги тануть, відламуються й перевертаються. За словами дослідників, великі айсберги часто перевертаються незабаром після відриву від основного льодового шельфу, приймаючи більш стійке положення.

Ден Берісфорд із NASA зазначає, що в даному випадку невідомо, як довго айсберг біля узбережжя Гренландії був відокремлений від свого материнського шельфового льодовика. На краю льодовика його вершина дуже біла і схожа на сніг, але коли він відламується від льодовика, айсберг часто перевертається. Коли це відбувається, та частина айсберга, яка була прихована під водою, набуває глибокого синього кольору.

У міру того, як айсберги дрейфують, від них відламуються шматки, і вони трохи обертаються, тому на краю айсберга видно лінії води, де одна сторона опустилася, а інша спливла. Тепер можна побачити, де раніше була вода. Іноді на їхніх боках утворюються водоспади, якщо це великий айсберг із плоскою вершиною. Але вони розповідають історію свого походження.

Драматичний момент перевертання айсберга було зафіксовано на відео 25 липня 2026 року. Протягом 55 хвилин вчені спостерігали, як айсберг наближається до берега і відколюється від нього великими шматками. Потім айсберг підноситься над водою, перш ніж знову впасти вниз, тепер уже догори дном.

За словами вчених, це відео ілюструє процес, під час якого айсберг прагне досягти нової рівноваги. Як тільки достатня кількість талого або падаючого льоду зміщує його центр маси, те, що виглядало досить твердим і стабільним блоком льоду, може раптово стати нестійким, обертаючись, доки не досягне свого нового, плаваючого положення.

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