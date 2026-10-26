Носят губки на голове и останавливают беременность: самые странные формы поведения животных

Исследователи назвали несколько невероятно причудливых форм поведения животных, которые ученые все еще не могут объяснить.

Животный мир — удивительное и необычное место, которое порой бывает довольно жестоким. Например, существуют муравьи, которые разводят тлю, словно домашний скот, и ящерицы, отпугивающие хищников, выстреливая струйками крови из глаз. Некоторые млекопитающие также способны задерживать развитие беременности, чтобы повысить шансы потомства на выживание, а некоторые виды крабов обожают носить на голове губки, пишет Science Focus.

Многие из этих проявлений животного мира кажутся странным, но у ученых есть вполне логичное объяснение. Впрочем, существуют и другие формы поведения, которые до сих пор ставят ученых в тупик: исследователи либо не понимают, зачем животные это делают, либо не знают, как именно им это удается. Ученые назвали несколько таких примеров.

Скаты выпрыгивают из воды, падая на брюхо

Скаты-мобулы используют свои треугольные плавники, чтобы парить в толще воды и выпрыгивать из нее. Эти рыбы способны подпрыгнуть над поверхностью океана на высоту до двух метров, совершить в воздухе кувырок и с громким всплеском рухнуть обратно в воду, приземляясь на брюхо. Порой происходит нечто еще более любопытное — скаты могут выпрыгивать из воды массово.

Но зачем они это делают? Ученые пока не пришли к единому мнению. Например, одна из версий предполагает, что таким образом скаты демонстрируют свою физическую силу, привлекая партнеров для спаривания. Впрочем, подобное поведение наблюдается и вне сезона размножения, причем не только у половозрелой особи.

Другое объяснение предполагает, что таким образом скаты пытаются избавиться от паразитов — например, рыб-прилипал.

Скаты выпрыгивают из воды, чтобы затем приземлиться на живот Фото: Скриншот

Киты носят "парики" из морских водорослей

Исследователи не раз замечали, что киты носят на голове странные "парики" из морских водорослей. Это необычное поведение исследователи называют "келпингом" — порой морские гиганты делают это в одиночку, а порой — в группе.

На видеозаписях видно, что киты могут целый час развлекаться с пучком водорослей, истинная причина такого поведения остается загадкой. По словам биолога, доктора Люка Ренделла, зачастую животные играют, чтобы отработать навыки, которые пригодятся во взрослой жизни. Но, похоже, не в этот раз.

Недавнее исследование показало, что более 50% китов, замеченных за "келпингом", были взрослыми особями. Хотя биологи пока не установили точную причину, здесь может играть роль сочетание нескольких факторов: сенсорные ощущения, взаимодействие и любопытство.

Считается, что такое поведение может иметь и медицинскую пользу. Высказываются предположения, что такие игры помогают избавляться от паразитов — например, морских желудей.

Горбатые киты носят на голове водоросли Фото: Shutterstock

Вороны устраивают "похороны"

Наблюдения показывают, что американские вороны часто можно увидеть собравшимися вокруг своих погибших сородичей. Все начинается с того, что одна птица обнаруживает труп и издает тревожный крик, на который слетаются остальные.

По словам профессора Клаудии Вашер из Университета Англия Раскин, такое поведение напоминает коллективную агрессию. Вероятно, главная цель подобных действий — сбор информации. К слову, эту теорию подтверждают и научные исследования: когда птицам показывали тушку вороны или включали запись тревожного крика, у них активировались участки мозга, отвечающие за принятие сложных решений.

Другие наблюдения показывают, что вороны медленнее приближаются к пище, если рядом лежит мертвый сородич, а также начинают агрессивно "ругать" людей, оказавшихся поблизости от трупа. Впрочем, ученые так и не смогли прийти к окончательному выводу.

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