Носять губки на голові та зупиняють вагітність: найдивніші форми поведінки тварин

Дослідники назвали кілька неймовірно дивних форм поведінки тварин, які вчені досі не можуть пояснити.

Світ тварин — дивовижне й незвичайне місце, яке інколи буває досить жорстоким. Наприклад, існують мурахи, які розводять попелицю, наче домашню худобу, та ящірки, що відлякують хижаків, вистрілюючи струменями крові з очей. Деякі ссавці також здатні призупиняти розвиток вагітності, щоб підвищити шанси потомства на виживання, а деякі види крабів обожнюють носити на голові губки, пише Science Focus.

Багато з цих проявів тваринного світу здаються дивними, але вчених мають цілком логічне пояснення. Втім, існують і інші форми поведінки, які досі ставлять вчених у глухий кут: дослідники або не розуміють, навіщо тварини це роблять, або не знають, як саме їм це вдається. Вчені навели кілька таких прикладів.

Скати вистрибують з води, падаючи на живіт

Скати-мобули використовують свої трикутні плавники, щоб ширяти у товщі води та вистрибувати з неї. Ці риби здатні підстрибнути над поверхнею океану на висоту до двох метрів, зробити у повітрі перекид і з гучним сплеском впасти назад у воду, приземляючись на черево. Іноді трапляється щось ще цікавіше — скати можуть масово вистрибувати з води.

Але навіщо вони це роблять? Вчені поки що не дійшли єдиної думки. Наприклад, одна з версій передбачає, що таким чином скати демонструють свою фізичну силу, приваблюючи партнерів для спарювання. Втім, подібна поведінка спостерігається й поза сезоном розмноження, причому не лише у статевозрілих особин.

Інше пояснення полягає в тому, що таким чином скати намагаються позбутися паразитів — наприклад, риб-прилипал.

Скати вистрибують з води, щоб потім приземлитися на живіт Фото: Скриншот

Кити носять "перуки" з морських водоростей

Дослідники не раз помічали, що кити носять на голові дивні "перуки" з морських водоростей. Цю незвичайну поведінку дослідники називають "келпінгом" — іноді морські гіганти роблять це поодинці, а іноді — у групі.

На відеозаписах видно, що кити можуть цілу годину бавитися з пучком водоростей, а справжня причина такої поведінки залишається загадкою. За словами біолога, доктора Люка Ренделла, часто тварини граються, щоб відпрацювати навички, які знадобляться в дорослому житті. Але, схоже, не цього разу.

Нещодавнє дослідження показало, що понад 50 % китів, яких помітили під час "келпінгу", були дорослими особинами. Хоча біологи поки що не встановили точну причину, тут може відігравати роль поєднання кількох факторів: сенсорні відчуття, взаємодія та цікавість.

Вважається, що така поведінка може мати й медичну користь. Висловлюються припущення, що такі ігри допомагають позбутися паразитів — наприклад, морських жолудів.

Горбаті кити мають водорості на голові Фото: Shutterstock

Ворони влаштовують "похорон"

Спостереження показують, що американських ворон часто можна побачити, як вони збираються навколо своїх загиблих родичів. Усе починається з того, що одна пташка виявляє труп і видає тривожний крик, на який злітаються інші.

За словами професора Клаудії Вашер з Університету Англія Раскін, така поведінка нагадує колективну агресію. Ймовірно, головна мета таких дій — збір інформації. До речі, цю теорію підтверджують і наукові дослідження: коли птахам показували тушку ворони або вмикали запис тривожного крику, у них активувалися ділянки мозку, що відповідають за прийняття складних рішень.

Інші спостереження показують, що ворони повільніше наближаються до їжі, якщо поруч лежить мертвий родич, а також починають агресивно "лаяти" людей, які опинилися поблизу трупа. Втім, вчені так і не змогли дійти остаточного висновку.

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