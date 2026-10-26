Виштовхують потомство та діляться їжею з друзями: що спільного між людьми та кажанами

Це може здатися дивним, але насправді у людини та кажана напрочуд багато спільного — вчені назвали кілька рис.

Кажани — єдині у світі ссавці, здатні до активного польоту. Їх часто асоціюють із хворобами, вампірами та іншими неприємними речами, але насправді вони — найважливіші запилювачі, які відіграють ключову роль в екосистемі, пише Popular Science.

За словами еволюційної біологині зі Смітсонівського інституту тропічних досліджень у Панамі Рейчел Пейдж, кажани неймовірно круті й цікаві, але одна з найвагоміших причин, через яку кажани так приваблюють вчених, — їхня вражаюча схожість із людьми. Вчені розповіли, у чому вона полягає.

Діляться їжею з друзями

Для людей спільна трапеза в гарній компанії — джерело величезної радості. Водночас для багатьох видів кажанів-вампірів ділитися їжею — це питання виживання. Справа в тому, що вони харчуються виключно кров’ю і можуть прожити без їжі лише близько двох ночей, після чого гинуть. Щоб уникнути цього, вони покладаються на свої соціальні зв’язки — простіше кажучи, друзі діляться з ними їжею.

Не бояться вступати в боротьбу, навіть якщо супротивник сильніший

За словами Пейдж, у кажанів, як і у людей, є свій яскраво виражений характер — це помітно як на рівні видів, так і на рівні окремих особин. Наприклад, існують види, що відрізняються досить задиристою вдачею — вони буквально шукають привід для бійки; а є й інші — набагато пасивніші, спокійніші та миролюбніші.

Наприклад, на околиці панамського національного парку Соберанія крихітні кажани, що харчуються фруктами, інколи займають місця відпочинку своїх більших родичів — хижих кажанів. Цікаво, що короткохвостий листонос (Carollia perspicillata) важить приблизно стільки ж, скільки ягода полуниці, тоді як бахромчатогубий листонос (Trachops cirrhosus) — удвічі більше. Під час спостережень вчені неодноразово фіксували сутички між цими видами.

Розв’язання складних задач

Дослідження показують, що навіть у густих панамських джунглях кажани можуть виявляти нерухомих комах, що сидять на листі. Спочатку вчені вважали, що густе листя створює для дрібних комах своєрідний "акустичний камуфляж", який збиває з пантелику ехолокаційну систему кажанів. Але вони помилялися.

Вчені виявили, що кажани навчилися "бачити" крізь цей камуфляж, змінюючи кут, під яким вони наближаються до комахи.

Виштовхують потомство у великий світ

За словами Пейдж, коли настає час відлучати дитинчат від грудей або коли їм час залишати притулок, самки листоносів буквально фізично підштовхують своє потомство передпліччями.

Зазначимо, що така поведінка "підштовхування" спостерігається у найрізноманітніших видів тварин. Наприклад, у птахів, коли пташенята готові покинути гніздо.

Поводяться інакше під час хвороби

Коли люди або примати хворіють, їхня поведінка змінюється: ми намагаємося ізолюватися, щоб не сприяти поширенню хвороби, а також шукаємо ліки. Вчені виявили, що кажани, ймовірно, також змінюють свій раціон, переходячи на менш поживні листя. Це може здатися дивним, але вчені вважають, що таке листя має цілющі властивості.

Навчаємося, слухаючи

Спостереження показали, що кажани виду Trachops cirrhosus прислухаються до шлюбних сигналів своїх жертв, щоб знайти здобич. Ці рукокрилі, що харчуються жабами, "підслуховують" закличні крики самців, призначені для приваблення самок. За цими звуками вони визначають, чи є жаба їстівною, чи отруйною, перш ніж напасти.

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