Чистять лапки перед сном: вчені вперше підтвердили, що павуки справді сплять

Дослідникам вперше в історії вдалося підтвердити, що павуки сплять. Ба більше, у них спостерігається фаза, що нагадує фазу швидкого сну.

Павуки належать до стародавньої групи тварин, історія якої налічує сотні мільйонів років. Саме тому виявлення у них певної поведінки вказує на те, як давно вона могла виникнути. Нове дослідження стало першим, у якому вдалося довести, що павуки насправді сплять, пише IFLScience.

Ще у 2022 році вчені оприлюднили результати цікавого дослідження: з’ясувалося, що павуки-скакунчики виявляють активність, схожу на фазу швидкого сну (REM-фазу). Помітити це вдалося завдяки тому, що тіла цих павуків напівпрозорі. Далі виникло ще одне питання: чи відбувається ця активність саме під час сну?

Як взагалі визначити, чи спить павук? У новому дослідженні команда з Боннського інституту організмової біології систематично перевіряла загальноприйняті поведінкові критерії сну на прикладі павуків-скакунчиків Portia fimbriata. Вчені враховували такі показники, як:

поза;

стан спокою;

підвищений поріг реакції на зовнішні подразники;

циркадні ритми;

гомеостатична регуляція сну.

За словами авторів дослідження Налі Гайгер та доктора Даніели Ресслер, їм разом із колегами вдалося довести, що павуки Portia відповідають усім цим критеріям і навіть проходять дві різні стадії сну. У результаті ми вперше з упевненістю можемо стверджувати: павуки дійсно сплять.

Зазначимо, що вчені спостерігали за цими павуками за різних умов освітлення та фіксували їхню поведінку за допомогою відеокамер. У результаті їм вдалося зафіксувати ритуал засинання, який, до речі, схожий на людський. Спостереження показують, що перед сном павуки витрачають чимало часу на ретельне очищення всіх восьми лапок. Крім того, вони сплять на невеликій шовковистій платформі — своєрідному гамаку — тут вони розташовуються головою вниз і приймають характерну для сну позу. Далі павуки стають майже повністю нерухомими.

Вчені виявили, що під час сну тіла павуків повністю розм’якшуються, але протягом ночі вони періодично переходять у стан, що нагадує фазу швидкого сну у хребетних. У цей час павуки можуть рухатися: їхні лапки стискаються, а очні трубки здійснюють швидкі рухи. Не менш цікаво й те, що вранці, перш ніж приступити до своїх справ, павуки приводять себе до ладу.

Автори зазначають, що під час швидкої фази сну павуки слабше реагували на звуки. Крім того, якщо їхній нічний відпочинок був порушений, павуки, схоже, надолужували сон, якого не вистачило. Це явище відповідає поняттю "гомеостатичного відновлення", про яке згадують автори дослідження.

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