Названо породи собак, які живуть удвічі менше за інших: причина в їхній ДНК

Дослідники вивчили сотні собак і виявили, що зміни у ДНК можуть пояснити відмінності у процесах старіння, тривалості життя та стані здоров’я у різних порід.

Люди та собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, і за цей час наші улюбленці вже заслужили репутацію найкращих друзів людини. Однак нещодавно вчені виявили цікавий факт: маленькі собаки можуть жити майже вдвічі довше за великих, і тепер, схоже, ми нарешті знаємо, чому, пише Earth.com.

Досі залишалося незрозумілим, чи справді організм великої собаки старіє швидше, чи такі тварини просто помирають раніше. У новому дослідженні вчені вивчили хімічні мітки в ДНК 894 домашніх собак — у результаті їм вдалося отримати докази того, що великі собаки дійсно старіють швидше на молекулярному рівні.

Результати показують, що найбільш виражені зміни було виявлено у ділянках ДНК, здатних до самокопіювання та переміщення по геному. Це вказує на те, що справа не лише в коротшій тривалості життя великих собак.

Зазначимо, що в ході дослідження протягом чотирьох років у 894 собак брали зразки крові. Потім вчені провели секвенування ДНК — загалом було проаналізовано 1640 зразків. Вчені вивчали не сам генетичний код, а невеликі хімічні мітки, прикріплені до нього.

Далі вчені використали спеціальну модель, яка дозволила визначити вік собаки з точністю приблизно до одного року. Точність методу виявилася нижчою для тих собак, вік яких був визначений власниками приблизно, а не зафіксований документально. Втім, це, найімовірніше, вказує на неточність оцінок.

Вчені зазначають, що при однаковому календарному віці у більших собак та псів хімічний профіль відповідав стану організму старшої тварини. Зазначимо, що раніше вже було відомо, що більші собаки, як правило, живуть менше, ніж представники дрібніших порід.

У великих собак "стрибаючі гени" втрачали свої мітки з віком приблизно на 31 % швидше, ніж у собак дрібніших порід. Водночас для регуляторних ділянок, що відповідають за активацію генів, різниця між великими та дрібними собаками була більш ніж удвічі меншою.

Вчені також зробили ще одне відкриття: дані вказують на те, що пси старіють швидше, але цей процес зачіпає інші ділянки геному. Прискорене старіння у них зосереджене в X-хромосомі: вікові зміни тут виражені приблизно на 28% сильніше, ніж у сук. У решті хромосом, навпаки, більш виражені вікові зміни спостерігалися у сук.

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