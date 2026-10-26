Названы собаки, которые живут вдвое меньше других: дело в их ДНК

Исследователи изучили сотни собак и обнаружили, что изменения в ДНК могут объяснить различия в процессах старения, продолжительности жизни и состоянии здоровья у разных пород.

Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок, и за это время наши питомцы уже заслужили репутацию лучших друзей человека. Однако недавно ученые обнаружили нечто любопытное: маленькие собаки могут жить почти в два раза дольше крупных, и теперь, похоже, мы наконец-то знаем, почему, пишет Earth.com.

До сих пор оставалось неясным, действительно ли организм крупной собаки стареет быстрее, или же такие животные просто умирают раньше. В новом исследовании ученые изучили химические метки в ДНК 894 домашних собак — в результате, им удалось получить доказательства того, что крупные собаки действительно стареют быстрее на молекулярном уровне.

Результаты показывают, что наиболее выраженные изменения были обнаружены в участках ДНК, способных к самокопированию и перемещению по геному. Это указывает на то, что дело не только в более короткой продолжительности жизни у крупных собак.

Отметим, что в ходе исследования в течение четырех лет у 894 собак брали образцы крови. Затем ученые провели секвенирование ДНК — в общей сложности было проанализировано 1640 образцов. Ученые изучали не сам генетический код, а небольшие химические метки, прикрепленные к нему.

Далее ученые использовали специальную модель, которая позволила определить возраст собаки с точностью примерно до одного года. Точность метода оказалась ниже для тех собак, чей возраст был определен владельцами приблизительно, а не зафиксирован документально. Впрочем, это, скорее всего, указывает на неточность оценок.

Ученые отмечают, что при одинаковом календарном возрасте у более крупных собак и кобелей химический профиль соответствовал состоянию организма более старого животного. Отметим, что ранее уже было известно, что более крупные собаки, как правило, живут меньше, чем более мелкие породы.

У крупных собак "прыгающие гены" теряли свои метки с возрастом примерно на 31% быстрее, чем у собак более мелких пород. В то же время для регуляторных участков, отвечающих за активацию генов, разница между крупными и мелкими собаками была более чем в два раза меньше.

Ученые также сделали еще одно открытие: данные указывают на то, что кобели стареют быстрее, но этот процесс затрагивает другие участки генома. Ускоренное старение у них сосредоточено в X-хромосоме: возрастные изменения здесь выражены примерно на 28% сильнее, чем у сук. В остальных хромосомах, напротив, более выраженные возрастные изменения наблюдались у сук.

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