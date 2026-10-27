Не всі герої носять плащі: мати-ведмедиця, яка захистила своїх малюків, отримала титул "супермами" (відео)

Дослідники назвали переможницю щорічного конкурсу "Мама-ведмедиця — 2026" — перемогу здобула ведмедиця із зачіскою "маллет", яка захистила своїх дитинчат.

"Тиждень товстих ведмедів" (Fat Bear Week) вже минув, а тому настав час відзначити інших ведмедів, що мешкають на Алясці. Співробітники Лісової служби США, які працюють у національному лісі Тонгасс, вручають премії "Ведмеді Анан" (Anan Bear Awards) — їх отримали 39 ведмедів, яких помітили в центрі спостереження за дикою природою Анан (Anan Wildlife Observatory) на південному сході Аляски, пише Popular Science.

Зазначимо, що Тонгасс — найбільший національний ліс у США, який займає більшу частину південного сходу Аляски. Тут також розташований льодовик Менденхолл та численні пішохідні стежки. Крім того, парк є домівкою для орлів і ведмедів, але одним із найвизначніших місць вважається струмок Анан, куди на нерест припливає величезна кількість горбуші.

За словами дослідників, саме тут 39 ведмедів харчуються лососем: 31 чорний ведмідь і 8 бурих ведмедів. Відомо, що щоліта ці ведмеді повертаються сюди, щоб поласувати рибою, а також навчити своїх ведмежат ловити лосося та виживати в дикій природі. Лісова служба США веде облік і спостереження за кожним ведмедем, а камери проекту explore.org транслюють їхнє життя в режимі реального часу.

Вчені також підбили підсумки іншого щорічного конкурсу — звання "Мама-ведмедиця — 2026" отримала чорна ведмедиця Оссо, яку вперше помітили ще у 2022 році. У неї на грудях є біла пляма, що нагадує латинську літеру "I", а до кінця літнього сезону на маківці утворюються довгі пасма шерсті, що нагадують стрижку "маллет".

За словами вчених, ім’я ведмедиці Оссо (Osso) можна тлумачити двояко: у перекладі з італійської це означає "кістка", що пов’язано з формою плями на грудях; у перекладі з іспанської ім’я ведмедиці перекладається як "ведмідь". У 2019 році у неї народилося одне ведмежа, у 2024-му — двоє, а цього року — троє.

Відомо, що ведмедиці виявляють безстрашну агресію, якщо відчувають, що їхнім дитинчатам загрожує небезпека, і Оссо — яскравий приклад такої самовідданості. Під час спостережень вчені помітили, як у якийсь момент бура ведмедиця Скуба Сью підійшла занадто близько. Тоді Оссо відправила своїх дитинчат на дерево, а сама накинулася на Сью. Доглядачі парку зазначають, що не всі герої носять плащі — деякі з них лише загрозливо клацають щелепами та випускають пазурі.

На жаль, у серпні Оссо бачили вже лише з двома ведмежатами. Що сталося з третім — невідомо, але в Лісовій службі впевнені.

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