Не все герои носят плащи: мать-медведица, защитившая малышей, получила титул "супермамы" (видео)

Исследователи назвали победительницу ежегодного конкурса "Мама-медведица — 2026" — победу одержала медведица с прической "маллет", защитившая своих детенышей.

"Неделя толстых медведей" (Fat Bear Week) уже позади, а потому пришло время отметить других медведей, обитающих на Аляске. Сотрудники Лесной службы США, работающие в национальном лесу Тонгасс, вручают премии "Медведи Анан" (Anan Bear Awards) — их удостоились 39 медведей, замеченных в центре наблюдения за дикой природой Анан (Anan Wildlife Observatory) на юго-востоке Аляски, пишет Popular Science.

Отметим, что Тонгасс — крупнейший национальный лес в США, который занимает большую часть юго-востока Аляски. Здесь также расположен ледник Менденхолл и многочисленные пешеходные тропы. Кроме того, парк является домом для орлов и медведей, но одним из наиболее примечательных мест считается ручей Анан, куда на нерест приходит огромное количество горбуши.

По словам исследователей, именно здесь кормятся лососем 39 медведей: 31 черный медведь и 8 бурых медведей. Известно, что каждое лето эти медведи возвращаются сюда, чтобы полакомиться рыбой, а также научить своих медвежат ловить лосося и выживать в дикой природе. Лесная служба США ведет учет и наблюдение за каждым медведем, а камеры проекта explore.org транслируют их жизнь в режиме реального времени.

Ученые также подвели итоги другого ежегодного конкурса — звание "Мама-медведица — 2026" получила черная медведица Оссо, которую впервые заметили еще в 2022 году. У нее на груди есть белое пятно, напоминающее латинскую букву "I", а к концу летнего сезона на макушке образуются длинные пряди шерсти, напоминающие стрижку "маллет".

По словам ученых, имя медведицы Оссо (Osso) можно трактовать двояко: в переводе с итальянского это означает "кость", что отсылает к форме пятна на груди; в переводе с испанского имя медведицы переводится как "медведь". В 2019 году у нее был один медвежонок, в 2024-м — двое, а в этом году — трое.

Известно, что медведицы проявляют бесстрашную агрессию, если чувствуют, что их детенышам грозит опасность и Оссо — яркий пример такой самоотверженности. Во время наблюдений ученые заметили, как в какой-то момент бурая медведицы Скуба Сью подошла слишком близко. Тогда Оссо отправила своих детенышей на дерево, а сама набросилась на Сью. Смотрители парка отмечают, что не все герои носят плащи — некоторые из них лишь угрожающе щелкают челюстями и выпускают когти.

К сожалению, в августе Оссо видели уже только с двумя медвежатами. Что случилось с третьим — неизвестно, но в Лесной службе уверены.

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