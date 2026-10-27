Обнаружен неожиданный ключ к счастью человека: все время был у нас под носом

Новое исследование показало, что владельцы, которые проводят больше времени рядом со своими питомцами, чаще пребывают в хорошем настроении.

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок, и за это время наши питомцы получили репутацию отстраненных и самовлюбленных. Однако в недавнем исследовании ученые раскрыли неожиданный путь к счастью человека — это кошки, пишет Daily Mail.

Исследователи из Киотского университета выяснили, что время, проведенное рядом с кошкой, может заметно улучшить настроение и общее самочувствие человека. Впрочем, эксперты предупреждают, что одного лишь присутствия кошки в доме будет недостаточно, чтобы ощутить этот "эффект счастья". Результаты указывают на то, что продолжительность совместной жизни с животным не так уж важна, в отличие от качества проведенного времени.

По словам ведущего автора исследования, эксперта по кошкам, доктора Сахо Такаги, они с коллегами обнаружили, что время, проведенное рядом с кошкой в повседневной жизни, связано с более высоким уровнем бодрости у ее владельца.

Отметим, что многие владельцы домашних животных готовы подтвердить, что кошки действительно меняют их жизнь к лучшему, научные данные на этот счет весьма противоречивы. Более того, некоторые исследования указывают на то, что содержание кошки, напротив, может усиливаться стресс у хозяина.

В ходе исследования ученые в течение месяца наблюдали за повседневной жизнью 29 кошек и их 19 владельцев. На ошейники кошек закрепили небольшие Bluetooth-маячки, что позволило точно измерить, сколько времени животные проводили рядом со своими хозяевами. В то же время владельцев попросили заполнить анкеты, позволяющие оценить изменения в их настроении в течение месяца.

Еще одно открытие заключается в том, что чем дольше человек живет с кошкой, тем выше у него показатели негативного настроения. Хотя здесь речь идет лишь о корреляции, это позволяет предположить, что одного факта владения кошкой может быть недостаточно для получения пользы для здоровья. Ученые пришли к выводу, что именно качество взаимодействия играет ключевую роль в этом вопросе.

Ученые также попытались выяснить, существует ли между кошками и людьми более глубокая эмоциональная связь на биологическом уровне. Чтобы проверить, оправдана ли такая репутация, исследователи измерили у кошек и их владельцев уровень гормонов — кортизола и окситоцина. Результаты кажутся удивительными, но показывают наличие тесной взаимосвязи между уровнем гормонов у кошек и их владельцев.

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