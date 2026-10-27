Учебники вновь предлагают переписать: согласно новой теории, на Земле всего шесть континентов

Новая шокирующая теория предполагает, что на планете на самом деле всего шесть континентов — это противоречит тому, чему нас учили в школе.

Большинство из нас еще со школы знают, что на Земле семь континентов. Однако теперь новая неожиданная теория предполагает, что на самом деле это не так — считается, что континентов всего шесть, поскольку два из них на самом деле представляет собой один обширный массив суши, несмотря на океан, разделяющий их, пишет Daily Mail.

Новую шокирующую теорию отстаивает доктор Джордан Фетиан из Университета Дерби, который утверждает, что Северная Америка и Европа — это, по сути, один континент, хотя их и разделяет Атлантический океан. Проще говоря, ученый отмечает, что Северо-Американская и Евразийская тектонические плиты на самом деле еще не разделились окончательно — вопреки общепринятому мнению, что это произошло 52 миллиона лет назад.

Принято считать, что на Земле семь континентов:

Африка;

Антарктида;

Азия;

Австралия;

Европа;

Северная Америка;

Южная Америка.

Около 200-300 миллионов лет назад все земные континенты были объединены в единый огромный суперконтинент — Пангею. Постепенно он начал раскалываться: тепло, исходящее из недр Земли, привело в движение тектонические плиты, что стало причиной разделения суши.

Однако в основе новой теории доктора Фетиана лежат результаты двух научных исследований. Согласно им, два массива суши, удаленные друг друга на расстояние около 4800 километров, на самом деле все еще соединены подводным хребтом, который тянется от Гренландии через Исландию к Фарерским островам.

Предполагается, что этот "мост" в Северной Атлантике содержит фрагменты первичной континентальной коры, которые не разделились полностью. Результаты исследований показывают, что в этом регионе участки океанического дна значительно толще обычного и при этом все еще соединены более тонкими прослойками континентального материала. Доктор Фетиан отмечает, что все это является явным признаком того, что Северная Америка и Европа никогда не разделялись до конца, а значит все еще является одним континентом.

В ходе двух исследований ученые измерили толщину земной коры под океаническим дном и на основе этих данных создали компьютерные модели, позволившие проследить, как перемещались тектонические плиты планеты миллионы лет назад.

Далее ученые сравнили результаты с тем, как происходило полное разделение других континентов — например, Африки и Южной Америки. Ученые ришли к выводу, что Центральный Афар служит современным примером того, как образуются особые мощные подводные плато в тех случаях, когда континенты не разделяются полностью.

Впрочем, далеко не все геологи согласны с этой теорией: эксперты утверждают, что в ней неверно истолковано происхождение мощных подводных горных пород, обнаруженных между Канадой и Европой.

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