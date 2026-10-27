Підручники знову пропонують переписати: згідно з новою теорією, на Землі всього шість континентів

Нова шокуюча теорія припускає, що на планеті насправді є лише шість континентів — це суперечить тому, чого нас навчали в школі.

Більшість із нас ще зі школи знає, що на Землі є сім континентів. Однак тепер нова несподівана теорія припускає, що насправді це не так — вважається, що континентів усього шість, оскільки два з них насправді є одним великим масивом суші, незважаючи на океан, що їх розділяє, пише Daily Mail.

Нову шокуючу теорію відстоює доктор Джордан Фетіан з Університету Дербі, який стверджує, що Північна Америка та Європа — це, по суті, один континент, хоча їх і розділяє Атлантичний океан. Простіше кажучи, вчений зазначає, що Північноамериканська та Євразійська тектонічні плити насправді ще не розділилися остаточно — всупереч загальноприйнятій думці, що це сталося 52 мільйони років тому.

Зазвичай вважається, що на Землі є сім континентів:

Африка;

Антарктида;

Азія;

Австралія;

Європа;

Північна Америка;

Південна Америка.

Приблизно 200–300 мільйонів років тому всі земні континенти були об’єднані в єдиний величезний суперконтинент — Пангею. Поступово він почав розколюватися: тепло, що виходило з надр Землі, привело в рух тектонічні плити, що стало причиною розділення суші.

Однак в основі нової теорії доктора Фетіана лежать результати двох наукових досліджень. Згідно з ними, два масиви суші, віддалені один від одного на відстань близько 4800 кілометрів, насправді все ще з’єднані підводним хребтом, який простягається від Гренландії через Ісландію до Фарерських островів.

Передбачається, що цей "міст" у Північній Атлантиці містить фрагменти первинної континентальної кори, які не розділилися повністю. Результати досліджень показують, що в цьому регіоні ділянки океанічного дна значно товщі, ніж зазвичай, і при цьому все ще з'єднані тоншими прошарками континентального матеріалу. Доктор Фетіан зазначає, що все це є явною ознакою того, що Північна Америка та Європа ніколи не розділялися до кінця, а отже, все ще є одним континентом.

У ході двох досліджень вчені виміряли товщину земної кори під океанічним дном і на основі цих даних створили комп’ютерні моделі, які дали змогу простежити, як переміщалися тектонічні плити планети мільйони років тому.

Далі вчені порівняли результати з тим, як відбувалося повне розділення інших континентів — наприклад, Африки та Південної Америки. Вчені дійшли висновку, що Центральний Афар є сучасним прикладом того, як утворюються особливі потужні підводні плато в тих випадках, коли континенти не розділяються повністю.

Втім, далеко не всі геологи погоджуються з цією теорією: експерти стверджують, що в ній неправильно тлумачиться походження потужних підводних гірських порід, виявлених між Канадою та Європою.

Інші новини науки