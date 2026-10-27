Виявлено несподіваний ключ до людського щастя: він весь час був у нас під носом

Нове дослідження показало, що власники, які проводять більше часу поруч зі своїми улюбленцями, частіше перебувають у гарному настрої.

Люди та кішки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, і за цей час наші улюбленці здобули репутацію відсторонених і самозакоханих. Однак у недавньому дослідженні вчені виявили несподіваний шлях до щастя людини — це кішки, пише Daily Mail.

Дослідники з Кіотського університету з’ясували, що час, проведений поруч із кішкою, може помітно поліпшити настрій і загальне самопочуття людини. Втім, експерти застерігають, що однієї лише присутності кішки в домі буде недостатньо, щоб відчути цей "ефект щастя". Результати вказують на те, що тривалість спільного життя з твариною не настільки важлива, на відміну від якості проведеного часу.

За словами головного автора дослідження, експерта з котів, доктора Сахо Такагі, він разом із колегами виявив, що час, проведений поруч із котом у повсякденному житті, пов’язаний із вищим рівнем бадьорості у його власника.

Зазначимо, що хоча багато власників домашніх тварин готові підтвердити, що кішки справді змінюють їхнє життя на краще, наукові дані з цього приводу є досить суперечливими. Більше того, деякі дослідження вказують на те, що утримання кішки, навпаки, може посилювати стрес у господаря.

У ході дослідження вчені протягом місяця спостерігали за повсякденним життям 29 котів та їхніх 19 власників. На нашийники котів закріпили невеликі Bluetooth-маякці, що дозволило точно виміряти, скільки часу тварини проводили поруч зі своїми господарями. Водночас власників попросили заповнити анкети, що дають змогу оцінити зміни в їхньому настрої протягом місяця.

Ще одне відкриття полягає в тому, що чим довше людина живе з кішкою, тим вищі в неї показники негативного настрою. Хоча тут йдеться лише про кореляцію, це дозволяє припустити, що самого лише факту володіння кішкою може бути недостатньо для отримання користі для здоров’я. Вчені дійшли висновку, що саме якість взаємодії відіграє ключову роль у цьому питанні.

Вчені також спробували з’ясувати, чи існує між котами та людьми глибший емоційний зв’язок на біологічному рівні. Щоб перевірити, чи виправдана така репутація, дослідники виміряли у кішок та їхніх власників рівень гормонів — кортизолу та окситоцину. Результати здаються дивовижними, але свідчать про наявність тісного взаємозв’язку між рівнем гормонів у кішок та їхніх власників.

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