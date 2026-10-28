Рекордная миграция: существо весом менее 10 граммов преодолело почти 3000 км

Исследователи обнаружили, что крошечная летучая мышь весом всего в несколько монет преодолела невероятное расстояние.

Наша планета является домом для огромного количества видов. Многие из них преодолевают пешком, бегом вплавь или по воздуху невероятные расстояния — таким образом животные стремятся добраться до новых мест кормления, найти пару или обзавестись потомством. Но как далеко на самом деле могут перемещаться животные? У ученых есть новый претендент, пишет IFLScience.

Одним из главных претендентов на звание рекордсмена считается один из самых маленьких видов летающих млекопитающих — нетопырь Натузиуса (Pipistrellus nathusii). По словам исследователей, одно из этих крошечных пушистых существ коричневого цвета весом не более 10 граммов, преодолело невероятное расстояние в 2224 километра — от Латвии до Испании.

В августе 2015 года в рамках проекта по кольцеванию ученые установили метку на эту особь. Спустя два года эту же летучую мышь заметили в испанской провинции Наварра, о чем ученые рассказали в статье научной статьи 2020 года.

Отметим, что цифра в 2224 километра — это, вероятно, лишь заниженный показатель, поскольку отражает лишь кратчайшее расстояние между двумя точками. На самом деле известно, что во время миграции эти летучие мыши часто придерживаются береговой линии Балтийского моря. Таким образом, ученые полагают, что летучая мышь, вероятно, преодолела около 3000 километров во время рекордной миграции.

Результаты выглядят весьма любопытно, поскольку большинство европейских летучих мышей редко мигрируют на расстояние, превышающее несколько сотен километров. Более того, перелеты на дистанцию свыше 1000 километров — довольно редкое явление. Как правило, крупные тропические виды обычно преодолевают не более 2000 километров. Это делает рекорд, установленный крохотной особью, еще более поразительным.

Отметим, что рекорд, установленный этим отважным пушистым существом, был впоследствии побит другим представителем того же вида. Нетопырь Натузиуса пролетел из России во Французские Альпы — расстояние в 2486 километров — превзойдя предыдущего рекордсмена более чем на 260 километров. По словам ведущего автора исследования, доктора Дениса Васенкова из Института проблем экологии и эволюции имени Северцова, такой результат стал огромной неожиданностью для ученых.

К слову, самая протяженная миграция среди наземных животных — это путь карибу, которые преодолевают 1200 километров, перемещаясь из Канады и Гренландии в сторону Северного полярного круга.

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