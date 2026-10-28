Запобігти появі клопів: як часто слід міняти постільну білизну

На тлі навали постільних клопів по всій Європі мікробіолог розповів, як часто насправді нам потрібно міняти постільну білизну.

Заміна постільної білизни — не найприємніше заняття. Статистика показує, що в середньому люди роблять це лише раз на два тижні, але чи достатньо цього, особливо в умовах навали постільних клопів у європейських країнах? Мікробіолог дав відповідь, пише Daily Mail.

Вчені настійно рекомендують мешканцям великих міст частіше прати постільну білизну — це допоможе у боротьбі з навалою постільних клопів. Зазначимо, що останні дані свідчать про те, що кількість випадків появи цих крихітних кровосисних комах досягла рекордного рівня: у великих європейських містах їх стало на 20–25 % більше.

Тепер доктор Гарет Най, викладач біомедичних наук у Солкфордському університеті, радить мешканцям великих міст міняти постільну білизну кожні чотири-п’ять днів. Мікробіолог зазначає, що за звичайних умов постільну білизну рекомендують міняти раз на тиждень, однак тим, хто живе в густонаселених містах, радять робити це частіше — кожні 4–5 днів. Це пов’язано зі значно вищою концентрацією забруднюючих речовин у повітрі, вихлопних газів та звичайного пилу.

За словами співзасновника та генерального директора компанії Valpas Мартіма Гоїса, сьогодні Європа переживає пік навали — по суті, кількість випадків появи постільних клопів досягла історичного максимуму.

Експерти зазначають, що Європа переживає "пік навали" — у готельних номерах спостерігається безпрецедентне зростання чисельності цих комах. Відомо, що крихітні паразити можуть ховатися у швах матраців, каркасах ліжок та м’яких меблях. У домівки людей паразити, як правило, потрапляють разом із багажем, одягом або речами, які не пройшли попереднє прання.

У зв’язку з нинішньою ситуацією доктор Най радить прати постільну білизну частіше та при вищих температурах, ніж зазвичай. Наприклад, він радить прати постільну білизну в режимі гарячого прання — при температурі не менше 60 °C і тривалістю не менше 30 хвилин. Це гарантує, що тепло проникне глибоко в тканину і знищить як самих клопів, так і їхні яйця. Після прання варто скористатися сушильною машиною: висока температура під час сушіння навіть ефективніша для боротьби з паразитами, ніж саме прання

Крім того, експерт радить пропилососити шви матраца, щілини в каркасі ліжка та підлогу під ним — це дозволить фізично видалити шкідників, що сховалися, або їхні яйця.

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