Не допустить нашествия клопов: как часто необходимо менять постельное белье

На фоне нашествия постельных клопов по всей Европе микробиолог рассказал, как часто на самом деле нам необходимо менять постельное белье.

Смена постельного белья — не самое приятное занятие. Статистика показывает, что в среднем люди делают это лишь раз в две недели, но достаточно ли этого, особенно в условиях нашествия постельных клопов в европейских странах? Микробиолог дал ответ, пишет Daily Mail.

Ученые настоятельно рекомендуют жителям крупных городов стирать постельное белье чаще — это поможет в борьбе с нашествием постельных клопов. Отметим, что последние данные свидетельствуют о том, что число случаев появления этих крошечных кровососущих насекомых достигло рекордного уровня: в крупных европейских городах их стало на 20-25%.

Теперь доктор Гарет Най, преподаватель биомедицинских наук в Солкфордском университете, советует жителям больших городов менять постельное белье каждые четыре-пять дней. Микробиолог отмечает, что в обычных условиях постельное белье рекомендуют менять раз в неделю, однако тем, кто живет в густонаселенных городах, советуют делать это чаще — каждые 4-5 дней. Это связано с гораздо более высокой концентрацией загрязняющих веществ в воздухе, выхлопных газов и обычной пыли.

По словам соучредителя и генерального директора компании Valpas Мартима Гоиса, сегодня Европа переживает пик нашествия, по сути, количество случаев появления постельных клопов достигло исторического максимума.

Эксперты отмечают, что Европа переживает "пик нашествия" — в гостиничных номерах наблюдается беспрецедентный рост численности этих насекомых. Известно, что крошечные паразиты могут прятаться в швах матрасов, каркасах кроватей и мягкой мебели. В дома людей паразиты, как правило, попадают вместе с багажом, одеждой или вещами, не прошедшими предварительную стирку.

В связи с нынешней ситуацией доктор Най советует стирать постельное белье чаще и при более высоких температурах, чем обычно. Например, он советует стирать постельное белье при режиме горячей стирки — при температуре не менее 60°C и продолжительностью не менее 30 минут. Это гарантирует, что тепло проникнет глубоко в ткань и уничтожит как самих клопов, так и их яйца. После стирки стоит воспользоваться сушильной машиной: высокая температура при сушке даже эффективнее для борьбы с паразитами, чем сама стирка

Кроме того эксперт советует пылесосить швы матраса, щели в каркасе кровати и пол под ней — это позволит физически удалить спрятавшихся вредителей или их яйца.

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