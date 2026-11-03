Держится в стороне и прячется меж камней: медведь по кличке Наггет получил титул "Интроверт года"

Черному медведю с Аляски по кличке Наггет вручили шуточный титул "Интроверт года", поскольку животное использует очаровательный способ, чтобы спрятаться от посторонних.

Сотрудники Лесной службы США продолжают вручать шуточные титулы медведям, обитающим в национальном лесу Тонгасс на юго-востоке Аляски. Ранее титулы уже были присвоены медведице с гиперопекой и самому приветному черному медведю Аляски. А теперь еще один титул был вручен черному медведю (Ursus americanus) по кличке Наггет, пишет Popular Science.

Медведь Наггет, как известно, предпочитает держаться в стороне, а не бросаться в гущу событий во время массового хода лосося. За его склонность к уединению сотрудники национального леса Тонгасс на юго-востоке Аляски присудили Наггету звание "Интроверт 2026 года".

По словам рейнджеров Лесной службы США, большую часть сезона Наггета можно было заметить зажатым между камнями у нижних порогов — по сути, из камней торчала лишь пушистая черная голова с блестящими глазами. Его также замечали сидящим на камне в ожидании своей очереди порыбачить у порогов: он явно не стремится самоутверждаться среди сородичей.

Известно, что Наггет впервые появился в этих краях всего несколько лет назад и сразу прглянулся рейнджерам своими скромными размерами. У него рыжеватая шерсть, которая к концу сезона становится черной. Наггета часто называют "бойким" или "упорным": в свой первый сезон у ручья он в основном довольствовался тем, что находил, но со временем научился самостоятельно ловить лосося.

Отметим, что в общей сложности на территории национального леса Тонгасс обитает 39 медведей. Последние несколько недель сотрудники

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