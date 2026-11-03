Тримається осторонь і ховається серед каменів: ведмідь на прізвисько Наггет отримав титул "Інтроверт року"

Чорному ведмедю з Аляски на прізвисько Наггет присвоїли жартівливий титул "Інтроверт року", оскільки тварина використовує чарівний спосіб, щоб сховатися від сторонніх.

Співробітники Лісової служби США продовжують присвоювати жартівливі титули ведмедям, що мешкають у національному лісі Тонгасс на південному сході Аляски. Раніше титули вже були присвоєні ведмедиці, яка надмірно піклується про своїх дитинчат, та найпривітнішому чорному ведмедю Аляски. А тепер ще один титул було присвоєно чорному ведмедю (Ursus americanus) на прізвисько Наггет, пише Popular Science.

Ведмідь Наггет, як відомо, воліє триматися осторонь, а не кидатися у вир подій під час масового проходження лосося. За його схильність до усамітнення співробітники національного лісу Тонгасс на південному сході Аляски присвоїли Наггету звання "Інтроверт 2026 року".

За словами рейнджерів Лісової служби США, більшу частину сезону Наггета можна було побачити затиснутим між каменями біля нижніх порогів — по суті, з-поміж каменів стирчала лише пухнаста чорна голова з блискучими очима. Його також бачили сидячим на камені в очікуванні своєї черги порибалити біля порогів: він явно не прагне самостверджуватися серед своїх родичів.

Відомо, що Наггет вперше з’явився в цих краях лише кілька років тому і відразу привернув увагу рейнджерів своїми скромними розмірами. У нього рудувате хутро, яке до кінця сезону стає чорним. Наггета часто називають "жвавим" або "наполегливим": у свій перший сезон біля струмка він здебільшого задовольнявся тим, що знаходив, але з часом навчився самостійно ловити лосося.

Зазначимо, що загалом на території національного лісу Тонгасс мешкає 39 ведмедів. Останні кілька тижнів співробітники

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