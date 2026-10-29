Ведмідь з оберемком стрічкових черв'яків випередив суперників: оголошено переможців фотоконкурсу (відео)

Лісова служба США присвоїла ведмедю з Аляски жартівливий титул "Найгостинніший господар 2026 року".

Щороку співробітники Лісової служби США в національному лісі Тонгасс вручають премії "Ведмеді Анан-Крік" (Anan Bear Awards) 39 ведмедям, яких помітили в районі спостережного пункту "Анан". Раніше ведмедиця на ім’я Оссо отримала титул "Мати-ведмедиця", а потім її дитинча було відзначено премією за те, що так і не навчилося грати в хованки. Тепер співробітники Лісової служби присудили ще один жартівливий титул "Найгостинніший господар" (Host with the Most) 2026 року безіменному ведмедю з Анана-Крік, пише Popular Science.

Жартівливий титул отримав ведмідь, із заднього проходу якого стирчали стрічкові черв’яки. Зазначимо, що стрічкові черв’яки — справжні кошмари серед кишкових паразитів. Відомо, що у виняткових випадках стрічкові черв'яки можуть досягати неймовірних 24 метрів у довжину, хоча їхня ширина часто становить менше 2,5 сантиметра. Ці паразити живуть за рахунок свого "господаря", висмоктуючи з організму ссавця цінні поживні речовини.

Ведмідь із стрічковими черв"яками Фото: USDA Forest Service

За словами вчених, стрічкові черв’яки також спричиняють чимало проблем ведмедям у національному лісі Тонгасс. Наприклад, один із ведмедів, якого цього літа помітили в лісі на південному сході Аляски, знає про ці неприємності не з чуток: співробітники парку помітили ведмедя, коли він йшов уздовж струмка Анан-Крік, з його ануса стирчало кілька довгих стрічкових черв’яків.

Рейнджери зазначають, що ведмеді зі стрічковими черв’яками в районі Анан-Крік — зовсім не рідкість, однак побачити ведмедя одразу з кількома довгими черв’яками — це справді щось особливе. За свою "роль" носія цих довгих паразитів ведмідь був удостоєний нагороди "Найгостинніший господар" 2026 року. Це зайве нагадування про те, наскільки суворою й часом відразливою може бути природа.

Зазначимо, що національний ліс Тонгасс — найбільший ліс у США, який охоплює більшу частину південно-східної Аляски. На цій території також розташований льодовик Менденхолл, безліч пішохідних стежок, а також мешкають орлани та ведмеді. Ще одне примітне місце в лісі — струмок Анан-Крік, куди на нерест заходить величезна кількість горбуші.

Дослідники також зазначають, що в лісі мешкає 39 ведмедів: 31 чорний ведмідь і вісім бурих ведмедів.

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