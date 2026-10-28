Мільйони вугрів збираються біля підводної гори: чому вершина так приваблює тварин (відео)

Дослідники помітили щось дивне: щороку 2,8 мільйона людей збираються біля підніжжя глибоководної гори біля узбережжя Австралії.

Щороку біля підніжжя одинокої підводної гори Пейшенс на південь від Тасманії збираються мільйони вугрів. У результаті зазвичай спокійна ділянка морських глибин буквально перетворюється на неспокійну масу тіл, що звиваються, пише Science Alert.

Йдеться про глибоководних мешканців — вугрів виду Diastobranchus capensis, які щороку збираються навколо гори біля узбережжя Австралії. Вчені не знають напевно, чому це відбувається, але припускають, що вони збираються тут заради однієї з найважливіших подій у своєму житті — розмноження.

У недавньому дослідженні під керівництвом морського біолога Бена Скулдінга вчені з австралійської організації CSIRO вперше оцінили вражаючі масштаби цього загадкового скупчення. Спостереження показують, що в піковий момент таке скупчення може налічувати до 2,8 мільйона особин, загальна маса яких перевищує 3500 метричних тонн.

Ще одне питання, яке ставлять собі вчені: чому з усіх підводних гір вугри обирають саме цю? За словами Скулдінга, це одне з найцікавіших питань, на яке вчені досі не мають відповіді. Відомо, що гора Пейшенс — одна з приблизно 120 підводних гір, розташованих у морських парках на південь від Тасманії. Незважаючи на те, що сусідні підводні гори мають схожу глибину та загальні природні характеристики, на них не спостерігається такого ж скупчення вугрів.

Автори зазначають, що вони досі не мають відповіді на це питання, проте є кілька обґрунтованих гіпотез. Зазначимо, що про незвично велику кількість вугрів у цьому районі повідомляли представники комерційного рибальства ще в 1980-х і 1990-х роках, але лише у 2007 році вченим вдалося вперше на власні очі зафіксувати це дивовижне явище.

Подальші дослідження показали, що вугри мешкають на цій підводній горі цілий рік, але їхня чисельність досягає піку в осінні місяці Південної півкулі — з березня по травень. У особин, виловлених у цей період, було зафіксовано стан готовності до нересту, що прямо вказує на те, що таке масове скупчення пов’язане з процесом розмноження.

Добре відомо, що підводні гори часто стають місцями масового скупчення риб, а концентрація мільйонів особин навколо одного такого об’єкта — вельми незвичайне явище. Вчені зазначають, що сама по собі підводна гора Пейшенс відносно невелика — її площа становить усього близько 2 квадратних кілометрів. І все ж вона якимось чином приваблює величезну кількість вугрів. Дослідники визнають, що їм ще багато чого належить дізнатися про цю дивну поведінку, але вже сьогодні ситуація виглядає досить цікаво.

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