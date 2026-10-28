Миллионы угрей собираются вместе у подводной горы: почему вершина так манит животных (видео)

Исследователи заметили нечто странное: 2,8 миллиона людей ежегодно собираются у подножья глубоководной горы у побережья Австралии.

Ежегодно у подножья одинокой подводной горы Пейшенс к югу от Тасмании собираются миллионы угрей. В результате обычно спокойный участок морских глубин буквально превращается в неспокойную массу извивающихся тел, пишет Science Alert.

Речь о глубоководных обитателях — угрях вида Diastobranchus capensis, которые ежегодно собираются вокруг горы у побережья Австралии. Ученые не знают наверняка, почему это происходит, но полагают, что они собираются здесь ради одного из важнейших событий в своей жизни — размножения.

В недавнем исследовании под руководством морского биолога Бена Скулдинга ученые из австралийской организации CSIRO впервые оценили поразительные масштабы этого загадочного скопления. Наблюдения показывают, что в пиковый момент такое скопление может насчитывать до 2,8 миллиона особей, общая масса которых превышает 3500 метрических тонн.

Еще один вопрос, которым задаются ученые: почему из всех подводных гор угри выбирают именно эту? По словам Скулдинга, это один из самых любопытных вопросов, на который у ученых все еще нет ответа. Известно, что гора Пейшенс — одна из примерно 120 подводных гор, расположенных в морских парках к югу от Тасмании. Несмотря на то что соседние подводные горы имеют схожую глубину и общие природные характеристики, на них не наблюдается такого же скопления угрей.

Авторы отмечают, что у них все еще нет ответа на этот вопрос, однако несколько обоснованных гипотез все же имеется. Отметим, что о необычно большом количестве угрей в этом районе сообщали представители коммерческого рыболовства еще в 1980-х и 1990-х годах, но лишь в 2007 году ученым удалось впервые воочию запечатлеть это удивительное явление.

Дальнейшие исследования показали, что угри обитают на этой подводной горе круглый год, но их численность достигает пика в осенние месяцы Южного полушария — с марта по май. У особей, пойманных в этот период, было зафиксировано состояние готовности к нересту, что прямо указывает на то, что столь массовое скопление связано с процессом размножения.

Хорошо известно, что подводные горы часто становятся местами массового скопления рыб, концентрация миллионов особей вокруг одного такого объекта — весьма необычное явление. Ученые отмечают, что сама по себе подводная гора Пейшенс относительно невелика — ее площадь составляет всего около 2 квадратных километров. И все же, она каким-то образом привлекает огромное количество угрей. Исследователи признают, что им еще многое предстоит узнать об этом странном поведении, но уже сегодня ситуация выглядит весьма любопытно.

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