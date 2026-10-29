Медведь с охапкой ленточных червей обошел соперников: названы победители фотоконкурса (видео)

Лесная служба США присудила медведю с Аляски шуточный титул "Самый гостеприимный хозяин 2026 года".

Ежегодно сотрудники Лесной службы США в национальном лесу Тонгасс вручают премии "Медведи Анан-Крик" (Anan Bear Awards) 39 медведям, замеченным в районе наблюдательного пункта "Анан". Ранее медведица по имени Оссо удостоилась титула "Мать-медведица", а затем ее детеныш был отмечен премией за то, что так и не научился играть в прятки. Теперь сотрудники Лесной службы присудили еще один шуточный титул "Самый гостеприимный хозяин" (Host with the Most) 2026 года безымянному медведю Анан-Крик, пишет Popular Science.

Шуточный титул получил медведь, из заднего прохода которого торчали ленточные черви. Отметим, что ленточные черви — настоящие кошмары среди кишечных паразитов. Известно, что в исключительных случаях ленточные черви могут достигать невероятных 24 метров в длину, хотя их ширина зачастую составляет менее 2,5 сантиметра. Эти паразиты живут за счет своего "хозяина", высасывая из организма млекопитающего ценные питательные вещества.

Медведь с ленточными червями Фото: USDA Forest Service

По словам ученых, ленточные черви также доставляют немало проблем медведям в национальном лесу Тонгасс. Например, один из медведей, замеченный этим летом в лесу на юго-востоке Аляски, знает об этих неудобствах не понаслышке: сотрудники парка заметили медведя, когда он шел вдоль ручья Анан-Крик, из его ануса торчало несколько длинных ленточных червей.

Рейнджеры отмечают, что медведи с ленточными червями в районе Анан-Крик — вовсе не редкость, однако зметить медведя сразу с несколькими длинными червями — действительно нечто особенное. За свою "роль" носителя этих длинных паразитов медведь был удостоен награды "Самый гостеприимный хозяин" 2026 года. Это лишнее напоминание о том, насколько суровой и порой отталкивающей может быть природа.

Отметим, что национальный лес Тонгасс — крупнейший лес в США, который охватывает большую часть юго-восточной Аляски. На этой территории также расположен ледник Менденхолл, множество пешеходных троп, а также обитают орланы и медведи. Еще одно примечательное место в лесу — ручей Анан-Крик, куда на нерест заходит огромное количество горбуши.

Исследователи также отмечают, что в лесу обитают 39 медведей: 31 черный медвеь и восемь бурых медведей.

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