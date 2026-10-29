Медведь с охапкой ленточных червей обошел соперников: названы победители фотоконкурса (видео)
Лесная служба США присудила медведю с Аляски шуточный титул "Самый гостеприимный хозяин 2026 года".
Ежегодно сотрудники Лесной службы США в национальном лесу Тонгасс вручают премии "Медведи Анан-Крик" (Anan Bear Awards) 39 медведям, замеченным в районе наблюдательного пункта "Анан". Ранее медведица по имени Оссо удостоилась титула "Мать-медведица", а затем ее детеныш был отмечен премией за то, что так и не научился играть в прятки. Теперь сотрудники Лесной службы присудили еще один шуточный титул "Самый гостеприимный хозяин" (Host with the Most) 2026 года безымянному медведю Анан-Крик, пишет Popular Science.
Шуточный титул получил медведь, из заднего прохода которого торчали ленточные черви. Отметим, что ленточные черви — настоящие кошмары среди кишечных паразитов. Известно, что в исключительных случаях ленточные черви могут достигать невероятных 24 метров в длину, хотя их ширина зачастую составляет менее 2,5 сантиметра. Эти паразиты живут за счет своего "хозяина", высасывая из организма млекопитающего ценные питательные вещества.
По словам ученых, ленточные черви также доставляют немало проблем медведям в национальном лесу Тонгасс. Например, один из медведей, замеченный этим летом в лесу на юго-востоке Аляски, знает об этих неудобствах не понаслышке: сотрудники парка заметили медведя, когда он шел вдоль ручья Анан-Крик, из его ануса торчало несколько длинных ленточных червей.
Рейнджеры отмечают, что медведи с ленточными червями в районе Анан-Крик — вовсе не редкость, однако зметить медведя сразу с несколькими длинными червями — действительно нечто особенное. За свою "роль" носителя этих длинных паразитов медведь был удостоен награды "Самый гостеприимный хозяин" 2026 года. Это лишнее напоминание о том, насколько суровой и порой отталкивающей может быть природа.
Отметим, что национальный лес Тонгасс — крупнейший лес в США, который охватывает большую часть юго-восточной Аляски. На этой территории также расположен ледник Менденхолл, множество пешеходных троп, а также обитают орланы и медведи. Еще одно примечательное место в лесу — ручей Анан-Крик, куда на нерест заходит огромное количество горбуши.
Исследователи также отмечают, что в лесу обитают 39 медведей: 31 черный медвеь и восемь бурых медведей.
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