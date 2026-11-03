Кружляє над дітьми, наче вертоліт: найпильнішу маму-ведмедицю нагородили титулом (відео)

Пильна ведмедиця Джеміні, яка не зводила очей зі своїх ведмежат, отримала нагороду "Мама-вертоліт" 2026 року.

Співробітники Лісової служби США у національному лісі Тонгасс продовжують підбивати підсумки конкурсу серед ведмедів Аляски. Раніше вони вже вручили титули найгостиннішому ведмедю Аляски, а також ведмежаті, яке так і не навчилося грати в хованки. Тепер рейнджери вручили ще один титул — пильна ведмедиця Джеміні удостоєна нагороди "Мама-вертоліт" 2026 року, пише Popular Science.

Вчені зазначають, що навіть серед ведмедів трапляються "батьки-вертольоти". Зазначимо, що цей термін, введений у 1990-х роках дослідниками дитячого розвитку Фостером Клайном і Джимом Феєм, описує надмірно обережних батьків, які зі страху постійно стежать за своїми дітьми, контролюють їх і буквально "зависають" над ними, наче вертоліт, звідси й назва.

Саме за таку пильність і надмірну опіку співробітники Лісової служби США присудили бурій ведмедиці (Ursus arctos) на прізвисько Джеміні нагороду "Мама-вертоліт" 2026 року. Під час спостережень вчені помітили, що ведмедиця-мати зважує ризики, пов’язані з присутністю інших ведмедів у чудовому місці для риболовлі.

Статистика підтверджує обґрунтованість пильності Джеміні та інших ведмедиць. Справа в тому, що на Алясці до кінця першого року життя доживає лише близько половини дитинчат бурих ведмедів, тоді як серед чорних ведмедів (Ursus americanus) цей показник коливається від 51% до 88% залежно від регіону. У Джеміні також були ведмежата у 2023 та 2024 роках.

Зазначимо, що протягом останніх кількох тижнів, після завершення конкурсу "Найтовстіший ведмідь Аляски", рейнджери національного лісу Тонгасс вручають нагороди "Ведмеді Анан" — їх отримують 39 особин, помічених влітку в центрі спостереження за дикою природою Анан.

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