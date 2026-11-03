Кружит над детьми, как вертолет: самую бдительную мать-медведицу удостоили награды (видео)

Бдительная медведица Джемини, которая не спускала глаз со своих медвежат, удостоена награды "Мама-вертолет" 2026 года.

Сотрудники Лесной службы США в национальном лесу Тонгасс продолжают подбивать итоги конкурса среди медведей Аляски. Ранее они уже вручили титулы самому гостеприимному медведю Аляски, а также медвежонку, который так и не научился играть в прятки. Теперь рейнджеры вручили еще один титул — бдительная медведица Джемини удостоена награды "Мама-вертолет" 2026 года, пишет Popular Science.

Ученые отмечают, что даже среди медведей встречаются "родители-вертолеты". Отметим, что этот термин, введенный в 1990-х годах исследователям детского развития Фостером Клайном и Джимом Феем, описывает чрезмерно осторожных родителей, которые из страха постоянно следят за своими детьми, контролируют их и буквально "зависают" над ними подобно вертолету, отсюда и название.

Именно за такую бдительность и чрезмерную опеку сотрудники Лесной службы США присудили бурой медведице (Ursus arctos) по кличке Джемини награду "Мама-вертолет" 2026 года. Во время наблюдений ученые заметили, что медведица-мать взвешивает риски, связанные с присутствием других медведей в отличном месте для рыбалки.

Статистика подтверждает оправданность бдительности Джемини и других медведиц. Дело в том, что на Аляске до конца первого года жизни доживает лишь около половины медвежат бурых медведей, тогда как среди черных медведей (Ursus americanus) этот показатель варьируется от 51% до 88% в зависимости от региона. У Джемини также были медвежата в 2023 и 2024 годах.

Отметим, что последние несколько недель, после завершения конкурса "Самый толстый медведь Аляски", рейнджеры национального леса Тонгасс вручают награды "Медведи Анан" — их получают 39 особей, замеченных летом в центре наблюдения за дикой природой Анан.

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