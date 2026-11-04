Зухвалий звір, якому все байдуже: найбезстрашнішого ведмедя Аляски нагородили титулом (відео)

Безстрашний чорний ведмідь на прізвисько Ерроу не зважає на те, що його супротивник може бути значно більшим — за цю відвагу його удостоїли жартівливого титулу "Медоїд".

Протягом останніх кількох тижнів співробітники Лісової служби США в національному лісі Тонгасс вручають нагороди 39 ведмедям, що мешкають біля струмка Анан-Крік. Раніше жартівливу нагороду вже отримала мати-вертоліт, яка виявляє гіперопіку, а також ведмежа, яке так і не зрозуміло, як грати в хованки, пише Popular Science.

Тепер рейнджери присвоїли цей титул ще одному ведмедю з Аляски — йдеться про чорного ведмедя на прізвисько Ерроу, який отримав нагороду "Медоїд" (Honey Badger Award) 2026 року за свою неймовірну стійкість.

Зазначимо, що раніше відео з медоїдами (Mellivora capensis) стали вірусними, оскільки ці зухвалі звірята активно демонструють, що їм нічого не страшно. По суті, медоїди готові кинути виклик набагато більшим суперникам, що й зробило їх справжнім символом безстрашності.

За словами рейнджерів, схоже, цей дух безстрашності живий і в ведмеді на прізвисько Ерроу. Співробітники Лісової служби США в національному лісі Тонгасс присудили цьому чорному ведмедю (Ursus americanus) нагороду "Медоїд" 2026 року.

Співробітники парку зазначають, що чорного ведмедя на прізвисько Ерроу легко впізнати за шрамом на вусі та тонкою білою смужкою шерсті біля носа, що нагадує вуса. Спостереження показують, що Ерроу завжди відрізнявся безстрашністю: наприклад, у 2019 році в бійці з іншим чорним ведмедем на прізвисько Татонка він пошкодив задню ліву лапу. Відтоді він кульгає, але це анітрохи не зменшило його рішучості.

Відомо, що цього року Ерроу також вступив у сутичку з двома бурими ведмедями і навіть змусив їх відступити. Зазначимо, що бурі ведмеді домінують над чорними через значну різницю в розмірах. Однак у струмку Анан-Крік риби так багато, що більші звірі часто воліють уникати конфліктів.

Рейнджери національного лісу Тонгасс вручають нагороди "Ведмеді Анан" (Anan Bear Awards) 39 ведмедям, яких вдалося помітити влітку в центрі спостереження за дикою природою Анан (Anan Wildlife Observatory).

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